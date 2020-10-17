Отправлено: - 22:45

drakon:

таноми52: Эх, не хватает здесь кое-кого для романтики!

Я думаю, что меня не хватает.

Цитата:Ну, если вспомнить, что ты хотел стать гражданином Асгардии, то да, ты романтик!Английский-то учишь?