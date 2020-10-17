Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема

Отправлено: - 23:36

Цитата-/думаю с таким многие сталкиваются, кто в системе "аким<->зам.акима" работает))/







В книге Уолтера Айзексона по биографии Стива Джобса был описан такой случай когда один из программистов предложил Джобсу идею тот ее обругал сказал что идея фуфло но через неделю пришел и на белом глазу всем предоставил эту же идею но как своего авторства так что везде так)







Цитата-/Вот именно, всё что передовое делается сегодня, предлагалось двадцать лет назад/





Все что предлагает ДВК это инфопуки главное попасть пальцем в небо а когда попадут начинаю верещать что это власть их идею сперла) причем они предлагают такие прописные истины что без никто бы не додумался) завтра они объявят что В понедельник будет прохладно и если угадают то это повод для нового митинга!) Мол смотрите какие мы провидцы)









Цитата-/И вы ко всем одинаково относитесь, или к некоторым более лояльно?))/







К соболеву и обломову лояльно отношусь а и к Гайдуку!)