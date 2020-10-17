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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 21:36
Цитата-/Блин, я все пропустил//
Да,ты все пропустил)
Да,ты все пропустил)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 22:03
Цитата:
Эх, не хватает здесь кое-кого для романтики!
Козлов я:
Идет полный романтики субботний тихий вечер...
Идет полный романтики субботний тихий вечер...
Эх, не хватает здесь кое-кого для романтики!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20281
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 22:17
Цитата:
Я думаю, что меня не хватает. А может не меня?
Я то - тута...
таноми52:
Эх, не хватает здесь кое-кого для романтики!
Эх, не хватает здесь кое-кого для романтики!
Я думаю, что меня не хватает. А может не меня?
Я то - тута...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 22:45
Цитата:
Ну, если вспомнить, что ты хотел стать гражданином Асгардии, то да, ты романтик!
Английский-то учишь?
drakon:
таноми52: Эх, не хватает здесь кое-кого для романтики!
Я думаю, что меня не хватает.
таноми52: Эх, не хватает здесь кое-кого для романтики!
Я думаю, что меня не хватает.
Ну, если вспомнить, что ты хотел стать гражданином Асгардии, то да, ты романтик!
Английский-то учишь?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 22:52
Цитата:
Витала? В облаках?)
таноми52:
Эх, не хватает здесь кое-кого для романтики!
Эх, не хватает здесь кое-кого для романтики!
Витала? В облаках?)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 23:14
Президенты Украины и Турции провели встречу, где Эрдоган неожиданно заговорил о статусе Крыма и о том что Турция никогда не признает Крым российским в это время президент Азербайджана Алиев выступил с речью о том что Турция всегда имела свои интересы на Кавказе и влила на растановку сил в регионе....
Что-то намечается
Эрдоган усилинно мечтает возрадить Османскую империю 2.0
Что-то намечается
Эрдоган усилинно мечтает возрадить Османскую империю 2.0
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 23:17
Цитата:
Вы еще успеваете войти в состав добровольно?)))
abaika95:
Что-то намечается Эрдоган усилинно мечтает возрадить Османскую империю 2.0
Что-то намечается Эрдоган усилинно мечтает возрадить Османскую империю 2.0
Вы еще успеваете войти в состав добровольно?)))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 23:37
Цитата:
Какой проницательный!
maxsaf:
Витала? В облаках?)
Витала? В облаках?)
Какой проницательный!
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 23:38
Цитата-/Вы еще успеваете войти в состав добровольно?/
Как думаю Казахстану это не надо,но есть силы кто упорно продвигает у нас идею пантюркизма и это тревожит
Как думаю Казахстану это не надо,но есть силы кто упорно продвигает у нас идею пантюркизма и это тревожит
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 23:46
Цитата:
Ну пока вы в ОДКБ - бояться особо нечего)
Пысы: возможно прийдется в Армении доказать, что вы все еще в ОДКБ. Но это не точно)
[Исправлено: maxsaf, 17.10.2020 - 23:47]
abaika95:
Как думаю Казахстану это не надо
Как думаю Казахстану это не надо
Ну пока вы в ОДКБ - бояться особо нечего)
Пысы: возможно прийдется в Армении доказать, что вы все еще в ОДКБ. Но это не точно)
[Исправлено: maxsaf, 17.10.2020 - 23:47]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 23:51
Цитата-/Ну пока вы в ОДКБ - бояться особо нечего/
ОДКБ пустой звук,если очень надо будет то можно и выйти из этого союза,варшавский договор тоже не вечный был)
Цитата-/возможно прийдется в Армении доказать, что вы все еще в ОДКБ/
Наш МИД всеми правдами и не правдами должен отбоярится от данного конфликта, у нас большие общины что армян что азербайджанцев и тут дело уже внутреннее чем договорное
ОДКБ пустой звук,если очень надо будет то можно и выйти из этого союза,варшавский договор тоже не вечный был)
Цитата-/возможно прийдется в Армении доказать, что вы все еще в ОДКБ/
Наш МИД всеми правдами и не правдами должен отбоярится от данного конфликта, у нас большие общины что армян что азербайджанцев и тут дело уже внутреннее чем договорное
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 23:54
Недавно прочитал,Азерботы яростно атакуют аккаунт Ким Кардашьян за то что та послала денежную помощь пострадавшим в Армении)
У нас начали появляться явно лживые ролики где турки не дают провокаторам сжечь флажок Казахстана) вообщем "Большая игра" началась)
У нас начали появляться явно лживые ролики где турки не дают провокаторам сжечь флажок Казахстана) вообщем "Большая игра" началась)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 00:39
Цитата:
А если китайцы захотят референдум провести в восточном Казахстане? Можно будет снова временно войти в ОДКБ?)
Или лучше сразу в NATO?)
[Исправлено: maxsaf, 18.10.2020 - 00:44]
abaika95:
ОДКБ пустой звук,если очень надо будет то можно и выйти из этого союза
ОДКБ пустой звук,если очень надо будет то можно и выйти из этого союза
А если китайцы захотят референдум провести в восточном Казахстане? Можно будет снова временно войти в ОДКБ?)
Или лучше сразу в NATO?)
[Исправлено: maxsaf, 18.10.2020 - 00:44]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 18.10.20 - 00:41
Цитата:
Даже в Азербайджане есть община армян, насколько я знаю, но никого это не останавливает)
abaika95:
у нас большие общины что армян что азербайджанцев
у нас большие общины что армян что азербайджанцев
Даже в Азербайджане есть община армян, насколько я знаю, но никого это не останавливает)
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