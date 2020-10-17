Отправлено: - 22:45

На ярмарку приехали две фабрики: «СеверПтица» и «ЖасКанат-2006». Первые торговали яйцами по 290 тг за десяток, вторые - за 300. Все яйца - категории С1. Такие же в розничных сетях продает стабфонд по 264-279 тенге. И где обещанная акиматом экономия в 15-20%?

Цитата:Вот именно! Зайдите в RAUZET и купите 3 десятка за 690 тенге или что то около того, но всяко не дороже.Ярмарка не всегда актуально, следите за ценником.