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≡ «Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40136
«Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
Отправлено: 17.10.20 - 15:17
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Корреспондент «НГ» провёл на ярмарке два часа и убедился: организаторы сделали, пожалуй, всё возможное, чтобы следующей просто не было. Проблемы выявились как с ценниками, так и с обеспечением санитарной безопасности.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7526
«Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
Отправлено: 17.10.20 - 19:47
#30
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Цитата:
Змея Подколодная:
Знакомый работает на Складской, говорит -нет спичек. Скупили

Есть спички,подорожали просто ,но есть.Сегодня брал.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3694
Re: «Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная...
Отправлено: 17.10.20 - 22:45
#31
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Цитата:
На ярмарку приехали две фабрики: «СеверПтица» и «ЖасКанат-2006». Первые торговали яйцами по 290 тг за десяток, вторые - за 300. Все яйца - категории С1. Такие же в розничных сетях продает стабфонд по 264-279 тенге. И где обещанная акиматом экономия в 15-20%?

Вот именно! Зайдите в RAUZET и купите 3 десятка за 690 тенге или что то около того, но всяко не дороже.
Ярмарка не всегда актуально, следите за ценником.
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