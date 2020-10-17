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Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 40136
Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
Отправлено: 17.10.20 - 09:36
Когда отдают дань памяти действительно знаковым людям, это всегда хорошо. Но для меня лично знаковым в этой истории является тот факт, что жители Костаная никоим образом не поучаствовали в принятии важного решения по изменению облика одного из самых посещаемых мест.
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Re: Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
Отправлено: 17.10.20 - 09:36
отдают дань памяти действительно знаковым людям
Что-нибудь слышно на какой стадии строительства памятника в Актюбинской области куда выделили больше сорока бюджетных лямов. Поговаривают персонаж доводится дедушкой самому областному Акиму!
Что-нибудь слышно на какой стадии строительства памятника в Актюбинской области куда выделили больше сорока бюджетных лямов. Поговаривают персонаж доводится дедушкой самому областному Акиму!
Re: Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
Отправлено: 17.10.20 - 10:11
Цитата:
Тай-Тай батыр - очень знаменитый, даже за океаном о нем наслышаны)
сайлау курманов:
Поговаривают персонаж
Поговаривают персонаж
Тай-Тай батыр - очень знаменитый, даже за океаном о нем наслышаны)
Re: Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
Отправлено: 17.10.20 - 10:15
Цитата:
На святое замахнулись)
повышение прозрачности бюджетного процесса
На святое замахнулись)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9671
Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
Отправлено: 17.10.20 - 11:10
Звучит как обвинение акиму области.
В коррупции.
Пора посадки.
Пока не уехал.
В коррупции.
Пора посадки.
Пока не уехал.
Re: Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
Отправлено: 17.10.20 - 13:01
Ну это нормально,первый зам департамента по противодействую коррупции сетует на то почему у нас не проводят опрос среди граждан по улучшению городского пространства и приводит кучу примеров где такая практика есть,это вот к чему сейчас? То есть в административном порядке "агенство" не могут повлиять на данные моменты но высказаться по этому поводу решили?) Даю совет бесплатный,надо заму видео ещё записать и блог свой завести по каждому вопросу городского устройства,вот тогда точно на него госорганы начнут реагировать))
Re: Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
Отправлено: 17.10.20 - 13:08
Цитата-/Что-нибудь слышно на какой стадии строительства памятника в Актюбинской области куда выделили больше сорока бюджетных лямов. Поговаривают персонаж доводится дедушкой самому областному Акиму!/
Да слышно,новости надо смотреть,областной актюбинский акимат выделил деньги на дороги а районные решили памятник сделать,но родственники этого батыра вообще собираются за свой счёт ставить но это уже совсем другая история )
Да слышно,новости надо смотреть,областной актюбинский акимат выделил деньги на дороги а районные решили памятник сделать,но родственники этого батыра вообще собираются за свой счёт ставить но это уже совсем другая история )
Re: Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
Отправлено: 17.10.20 - 13:09
Цитата:
Цитата:
abaika95:
и блог свой завести
и блог свой завести
Цитата:
Статья опубликована в блоге smagulov_dn в Instagram
Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
Отправлено: 17.10.20 - 13:14
Цитата-/Статья опубликована в блоге smagulov_dn в Instagram/
Тьфу опоздал с советом,ну теперь осталось видосики записывать)
Тьфу опоздал с советом,ну теперь осталось видосики записывать)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1042
Re: Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
Отправлено: 17.10.20 - 14:56
И к чему и для кого эта статья: так как пишет сей чиновник мыслит каждый второй чиновник и не только чиновники (глупых людей там нет), но и простой ПИПЛ об этом знает, вопрос в другом: что мешает чиновникам внедрить такой бюджет "участия" и не только бюджет, но и многое другое из передовой системы гос.управления?? Очевидна - СИСТЕМА. Значит надо МЕНЯТЬ систему управления государством.
Re: Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
Отправлено: 17.10.20 - 16:08
Всё, что когда-то предлагали участники ДВК, сейчас по чайной ложке выдают. Например выборность акимов. При нынешней системе Акимы больше боятся попасть в немилость вышестоящему куратору, а народные чаяния ему пофиг. Значит не загорали киргизский сценарии, ведь игнорировать проблемы людей чревато самим властям. Уже сколько раз подтверждалось
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
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- 3694
Re: Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
Отправлено: 17.10.20 - 22:39
"Разговаривать" - не телегу мазать, как говорят в народе.
А что сам для этого сделал молодец?
Заявил, обозначился - хорошо! А конкретные шаги в посту зама антикора какие?
Цитата:
Посмотрите на нынешнего акима области Мухамбетова Архимеда, он кого о чём спросил?
Он вообще замечает горожан?
Раньше он в свой Актобе еженедельно летал, на какие шиши спросите у него, может расскажет?
Президент один не справится со всей этой гнилью, каждый должен противостоять.
А что сам для этого сделал молодец?
Заявил, обозначился - хорошо! А конкретные шаги в посту зама антикора какие?
Цитата:
сайлау курманов: Что-нибудь слышно на какой стадии строительства памятника в Актюбинской области куда выделили больше сорока бюджетных лямов. Поговаривают персонаж доводится дедушкой самому областному Акиму!
Посмотрите на нынешнего акима области Мухамбетова Архимеда, он кого о чём спросил?
Он вообще замечает горожан?
Раньше он в свой Актобе еженедельно летал, на какие шиши спросите у него, может расскажет?
Президент один не справится со всей этой гнилью, каждый должен противостоять.
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