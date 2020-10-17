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сайлау курманов: Что-нибудь слышно на какой стадии строительства памятника в Актюбинской области куда выделили больше сорока бюджетных лямов. Поговаривают персонаж доводится дедушкой самому областному Акиму!

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