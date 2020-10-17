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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5472
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 19:33
#13231
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Цитата-/Призыв, к несанкционированному митингу/



И? Кто-то вышел?)




Цитата-/Запсиховал, однако!И сам верит, что ведёт "взрослый разговор"!Насмешил!/

Нет просто спорить с базарным бабами которые понимают в политике как Тихановская, себе дороже))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9671
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 19:33
#13232
Комментарий удален модератором.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5472
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 19:34
#13233
Комментарий удален модератором.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9671
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 19:37
#13234
Комментарий удален модератором.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5472
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 19:39
#13235
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Цитата-/По национальному вопросу/



Ну запиши видео где говоришь все что думаешь по национальному вопросу

Учти адрес твой знаю я,если меня начнут пытать наверно проговорюсь) извини заранее
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5472
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 19:41
#13236
Комментарий удален модератором.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20281
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 19:44
#13237
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Цитата:
abaika95:
И? Кто-то вышел?)

Никто - не вышел.
Ответственность уже,
у тебя - наступила.
Кудв твой шеф - смотрит?... :lol: ;-)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5472
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 19:48
#13238
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Цитата-/Никто - не вышел.Ответственность уже,у тебя - наступила.Кудв твой шеф - смотрит?/




Нет не наступила изучай законодательство) и да,шеф не знаю куда смотрит,если он ещё был бы в природе)
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1314
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 20:37
#13239
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Цитата:
Нет просто спорить с базарным бабами которые понимают в политике как Тихановская, себе дороже)


Серьезный политик Абайка на форуме) :lol: :lol: :lol: Вы не таксуете, в свободное от комментариев на форуме время?)))))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5472
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 20:58
#13240
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Цитата-/Вы не таксуете, в свободное от комментариев на форуме время?)))))/



Неа,лекции таксистам по политологии читаю) а они потом интерпретировано пассажирам рассказывают)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8152
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 21:00
#13241
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Блин, я все пропустил ((
Или еще нет?)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20281
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 21:01
#13242
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Цитата:
abaika95:
интерпретировано

Абайка, что значит это слово?... :lol: :-o
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8152
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 21:06
#13243
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Кто сказал, что Абайка призывает к несанкционированному митингу? Он вроде санкционированный, подтверждающие документы гуляют по сети, так что можно смело выходить. Там кстати на разные даты разрешения есть, ближайшее в 18 октября
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1862
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 21:11
#13244
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Цитата:
maxsaf:
Блин, я все пропустил (( Или еще нет?)


Идет полный романтики субботний тихий вечер...
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8152
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 21:16
#13245
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Цитата:
Козлов я:
Идет полный романтики субботний тихий вечер...

Я не успел прочитать первые два комплимента от Алекса))
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