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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 19:33
Цитата-/Призыв, к несанкционированному митингу/
И? Кто-то вышел?)
Цитата-/Запсиховал, однако!И сам верит, что ведёт "взрослый разговор"!Насмешил!/
Нет просто спорить с базарным бабами которые понимают в политике как Тихановская, себе дороже))
И? Кто-то вышел?)
Цитата-/Запсиховал, однако!И сам верит, что ведёт "взрослый разговор"!Насмешил!/
Нет просто спорить с базарным бабами которые понимают в политике как Тихановская, себе дороже))
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9671
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 19:33
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 19:34
Комментарий удален модератором.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9671
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 19:37
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 19:39
Цитата-/По национальному вопросу/
Ну запиши видео где говоришь все что думаешь по национальному вопросу
Учти адрес твой знаю я,если меня начнут пытать наверно проговорюсь) извини заранее
Ну запиши видео где говоришь все что думаешь по национальному вопросу
Учти адрес твой знаю я,если меня начнут пытать наверно проговорюсь) извини заранее
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 19:41
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 19:44
Цитата:
Никто - не вышел.
Ответственность уже,
у тебя - наступила.
Кудв твой шеф - смотрит?...
abaika95:
И? Кто-то вышел?)
И? Кто-то вышел?)
Никто - не вышел.
Ответственность уже,
у тебя - наступила.
Кудв твой шеф - смотрит?...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 19:48
Цитата-/Никто - не вышел.Ответственность уже,у тебя - наступила.Кудв твой шеф - смотрит?/
Нет не наступила изучай законодательство) и да,шеф не знаю куда смотрит,если он ещё был бы в природе)
Нет не наступила изучай законодательство) и да,шеф не знаю куда смотрит,если он ещё был бы в природе)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1314
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 20:37
Цитата:
Серьезный политик Абайка на форуме) Вы не таксуете, в свободное от комментариев на форуме время?)))))
Нет просто спорить с базарным бабами которые понимают в политике как Тихановская, себе дороже)
Серьезный политик Абайка на форуме) Вы не таксуете, в свободное от комментариев на форуме время?)))))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 20:58
Цитата-/Вы не таксуете, в свободное от комментариев на форуме время?)))))/
Неа,лекции таксистам по политологии читаю) а они потом интерпретировано пассажирам рассказывают)
Неа,лекции таксистам по политологии читаю) а они потом интерпретировано пассажирам рассказывают)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 21:00
Блин, я все пропустил ((
Или еще нет?)
Или еще нет?)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 21:01
Цитата:
Абайка, что значит это слово?...
abaika95:
интерпретировано
интерпретировано
Абайка, что значит это слово?...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 21:06
Кто сказал, что Абайка призывает к несанкционированному митингу? Он вроде санкционированный, подтверждающие документы гуляют по сети, так что можно смело выходить. Там кстати на разные даты разрешения есть, ближайшее в 18 октября
(Полноправные пользователи)
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- 25.11.16
- Сообщений:
- 1862
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 21:11
Цитата:
Идет полный романтики субботний тихий вечер...
maxsaf:
Блин, я все пропустил (( Или еще нет?)
Блин, я все пропустил (( Или еще нет?)
Идет полный романтики субботний тихий вечер...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 21:16
Цитата:
Я не успел прочитать первые два комплимента от Алекса))
Козлов я:
Идет полный романтики субботний тихий вечер...
Идет полный романтики субботний тихий вечер...
Я не успел прочитать первые два комплимента от Алекса))
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