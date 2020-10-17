Отправлено: - 18:22

Георгий ГОВОРОВ:

Никто сегодня не соблюдал социальную дистанцию. Никто! Маски носил только каждый второй. Сами продавцы носили её в большинстве случаев на подбородке. За всем этим должны следить специалисты. С

Цитата:Тут не только маски,я не увидел ни одного продавца в перчатках,а в магазине за такое штраф прилетит 83000,так почему в на ярмарке можно без перчаток,а в магазине нельзя?Фото продавцов без перчаток есть, принимайте меры ,или отмените уже этот маразм с перчатками совсем,сколько можно мучить людей.