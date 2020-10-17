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≡ «Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40136
«Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
Отправлено: 17.10.20 - 15:17
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Корреспондент «НГ» провёл на ярмарке два часа и убедился: организаторы сделали, пожалуй, всё возможное, чтобы следующей просто не было. Проблемы выявились как с ценниками, так и с обеспечением санитарной безопасности.
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Змея Подколодная
* Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1307
«Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
Отправлено: 17.10.20 - 17:16
#15
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Цитата:
Конечно не так) Спасибо. Исправил


Не во что. Вы лучшие, однозначно.) У меня "оповещалка" на Вас установлена) Смотрю, новость какая то, думаю- ну ее, работу, пойду ка почитаю))) Один раз в ленте, в Инсте не заметила от НГ пожелания доброго утра, наехать уже хотела)) Оказывается, что просмотрела) Думаю, все хорошо значит, стабильно))) :-) 8-)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6996
Re: «Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная...
Отправлено: 17.10.20 - 17:20
#16
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Цитата:
Змея Подколодная:
Ну это же ярмарка. ТутА можнА.

Не много не полный аргумент...
Надо сказать: Ну это же ярмарка, организованная АКИМАТОМ... ТутА можно.

Цитата:
Змея Подколодная:
Кто туда ходит.

Уже года два не хожу... раньше только за мясом, так как считал, что свежее, из рук производителей самое то... тогда еще можно было и мякоть взять по хорошей цене... Потом стали хитрить... только ляшками, а кости по установленной цене и в магазине есть.
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Змея Подколодная
* Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1307
«Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
Отправлено: 17.10.20 - 17:21
#17
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Цитата:
Безопасность костанайцев

Это должно беспокоить самих костанайцев. Про какую безопасность Вы говорите? Зайдите в магазины, автобусы, да по улице пройдите, в конце концов.

Цитата:
возможность для товаропроизводителей из районов распродать свой товар

Этот же товар лежит на прилавках магазинных. По той же цене, а то и ниже. Без давки и очередей.
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Змея Подколодная
* Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1307
«Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
Отправлено: 17.10.20 - 17:23
#18
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Цитата:
Ну это же ярмарка, организованная АКИМАТОМ.


Согласна. А акимат сам себя не накажет)))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9668
Re: «Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная...
Отправлено: 17.10.20 - 17:39
#19
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Да, без ляшки самки конины статья ни о чем.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9668
Re: «Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная...
Отправлено: 17.10.20 - 17:40
#20
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А яйца.
По 264 в пятницу покупал.
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
366
«Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
Отправлено: 17.10.20 - 17:43
#21
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
возможность для товаропроизводителей

А что им мешает реализовывать её в другие дни ?
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7523
Re: «Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная...
Отправлено: 17.10.20 - 18:22
#22
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Никто сегодня не соблюдал социальную дистанцию. Никто! Маски носил только каждый второй. Сами продавцы носили её в большинстве случаев на подбородке. За всем этим должны следить специалисты. С

Тут не только маски,я не увидел ни одного продавца в перчатках,а в магазине за такое штраф прилетит 83000,так почему в на ярмарке можно без перчаток,а в магазине нельзя?Фото продавцов без перчаток есть, принимайте меры ,или отмените уже этот маразм с перчатками совсем,сколько можно мучить людей.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5458
«Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
Отправлено: 17.10.20 - 18:27
#23
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Цитата-/Тут не только маски,я не увидел ни одного продавца в перчатках,а в магазине за такое штраф прилетит 83000,так почему в на ярмарке можно без перчаток,а в магазине нельзя?/



СЭС должен на Отдел предпренимательства наложить штраф за несоблюдение мер безопасности,были сотрудники СЭС на ярмарке?

Ещё раз говорю во всем должна быть последовательность,если власть решила проявить волю и характер то надо штрафовать всех без разбора и плевать на бузатеров, либо не штрафовать никого и ослабить хватку

Наш Народ любит либо Сталина и плётку либо Горбачева и либерализм и свободу третьего не дано
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7523
«Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
Отправлено: 17.10.20 - 18:31
#24
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Цитата:
yudjin:
Я, например, яйца в чистом виде не ем совсем. А для готовки так много не надо.

Я яйца то же никогда не ел,пока не увидел как народ их разбирает лотками,теперь вот кушаю с удовольствием,ну ведь не могут столько людей ошибаться :lol:
Цитата:
yudjin:
А по сути весь этот стабфонд - это магия цифр, иллюзия заботы и колдовство отчетов.

Жень тут ты не прав,они дествительно работают,ну по крайней мере в том году точно работали,во многих магазинах с декабря по март были социальные яйца по фиксированной цене 230тнг,в то время как аналогичные стоили 350 тнг.
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