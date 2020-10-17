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«Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
«Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40136
«Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
Отправлено: 17.10.20 - 15:17
Корреспондент «НГ» провёл на ярмарке два часа и убедился: организаторы сделали, пожалуй, всё возможное, чтобы следующей просто не было. Проблемы выявились как с ценниками, так и с обеспечением санитарной безопасности.
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«Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
Отправлено: 17.10.20 - 17:16
Цитата:
Не во что. Вы лучшие, однозначно.) У меня "оповещалка" на Вас установлена) Смотрю, новость какая то, думаю- ну ее, работу, пойду ка почитаю))) Один раз в ленте, в Инсте не заметила от НГ пожелания доброго утра, наехать уже хотела)) Оказывается, что просмотрела) Думаю, все хорошо значит, стабильно)))
Конечно не так) Спасибо. Исправил
Не во что. Вы лучшие, однозначно.) У меня "оповещалка" на Вас установлена) Смотрю, новость какая то, думаю- ну ее, работу, пойду ка почитаю))) Один раз в ленте, в Инсте не заметила от НГ пожелания доброго утра, наехать уже хотела)) Оказывается, что просмотрела) Думаю, все хорошо значит, стабильно)))
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 6996
Re: «Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная...
Отправлено: 17.10.20 - 17:20
Цитата:
Не много не полный аргумент...
Надо сказать: Ну это же ярмарка, организованная АКИМАТОМ... ТутА можно.
Цитата:
Уже года два не хожу... раньше только за мясом, так как считал, что свежее, из рук производителей самое то... тогда еще можно было и мякоть взять по хорошей цене... Потом стали хитрить... только ляшками, а кости по установленной цене и в магазине есть.
Змея Подколодная:
Ну это же ярмарка. ТутА можнА.
Ну это же ярмарка. ТутА можнА.
Не много не полный аргумент...
Надо сказать: Ну это же ярмарка, организованная АКИМАТОМ... ТутА можно.
Цитата:
Змея Подколодная:
Кто туда ходит.
Кто туда ходит.
Уже года два не хожу... раньше только за мясом, так как считал, что свежее, из рук производителей самое то... тогда еще можно было и мякоть взять по хорошей цене... Потом стали хитрить... только ляшками, а кости по установленной цене и в магазине есть.
«Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
Отправлено: 17.10.20 - 17:21
Цитата:
Это должно беспокоить самих костанайцев. Про какую безопасность Вы говорите? Зайдите в магазины, автобусы, да по улице пройдите, в конце концов.
Цитата:
Этот же товар лежит на прилавках магазинных. По той же цене, а то и ниже. Без давки и очередей.
Безопасность костанайцев
Это должно беспокоить самих костанайцев. Про какую безопасность Вы говорите? Зайдите в магазины, автобусы, да по улице пройдите, в конце концов.
Цитата:
возможность для товаропроизводителей из районов распродать свой товар
Этот же товар лежит на прилавках магазинных. По той же цене, а то и ниже. Без давки и очередей.
«Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
Отправлено: 17.10.20 - 17:23
Цитата:
Согласна. А акимат сам себя не накажет)))
Ну это же ярмарка, организованная АКИМАТОМ.
Согласна. А акимат сам себя не накажет)))
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9668
Re: «Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная...
Отправлено: 17.10.20 - 17:39
Да, без ляшки самки конины статья ни о чем.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9668
Re: «Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная...
Отправлено: 17.10.20 - 17:40
А яйца.
По 264 в пятницу покупал.
По 264 в пятницу покупал.
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 366
«Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
Отправлено: 17.10.20 - 17:43
Цитата:
А что им мешает реализовывать её в другие дни ?
Георгий ГОВОРОВ:
возможность для товаропроизводителей
возможность для товаропроизводителей
А что им мешает реализовывать её в другие дни ?
Re: «Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная...
Отправлено: 17.10.20 - 18:22
Цитата:
Тут не только маски,я не увидел ни одного продавца в перчатках,а в магазине за такое штраф прилетит 83000,так почему в на ярмарке можно без перчаток,а в магазине нельзя?Фото продавцов без перчаток есть, принимайте меры ,или отмените уже этот маразм с перчатками совсем,сколько можно мучить людей.
Георгий ГОВОРОВ:
Никто сегодня не соблюдал социальную дистанцию. Никто! Маски носил только каждый второй. Сами продавцы носили её в большинстве случаев на подбородке. За всем этим должны следить специалисты. С
Никто сегодня не соблюдал социальную дистанцию. Никто! Маски носил только каждый второй. Сами продавцы носили её в большинстве случаев на подбородке. За всем этим должны следить специалисты. С
Тут не только маски,я не увидел ни одного продавца в перчатках,а в магазине за такое штраф прилетит 83000,так почему в на ярмарке можно без перчаток,а в магазине нельзя?Фото продавцов без перчаток есть, принимайте меры ,или отмените уже этот маразм с перчатками совсем,сколько можно мучить людей.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 5458
«Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
Отправлено: 17.10.20 - 18:27
Цитата-/Тут не только маски,я не увидел ни одного продавца в перчатках,а в магазине за такое штраф прилетит 83000,так почему в на ярмарке можно без перчаток,а в магазине нельзя?/
СЭС должен на Отдел предпренимательства наложить штраф за несоблюдение мер безопасности,были сотрудники СЭС на ярмарке?
Ещё раз говорю во всем должна быть последовательность,если власть решила проявить волю и характер то надо штрафовать всех без разбора и плевать на бузатеров, либо не штрафовать никого и ослабить хватку
Наш Народ любит либо Сталина и плётку либо Горбачева и либерализм и свободу третьего не дано
СЭС должен на Отдел предпренимательства наложить штраф за несоблюдение мер безопасности,были сотрудники СЭС на ярмарке?
Ещё раз говорю во всем должна быть последовательность,если власть решила проявить волю и характер то надо штрафовать всех без разбора и плевать на бузатеров, либо не штрафовать никого и ослабить хватку
Наш Народ любит либо Сталина и плётку либо Горбачева и либерализм и свободу третьего не дано
«Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
Отправлено: 17.10.20 - 18:31
Цитата:
Я яйца то же никогда не ел,пока не увидел как народ их разбирает лотками,теперь вот кушаю с удовольствием,ну ведь не могут столько людей ошибаться
Цитата:
Жень тут ты не прав,они дествительно работают,ну по крайней мере в том году точно работали,во многих магазинах с декабря по март были социальные яйца по фиксированной цене 230тнг,в то время как аналогичные стоили 350 тнг.
yudjin:
Я, например, яйца в чистом виде не ем совсем. А для готовки так много не надо.
Я, например, яйца в чистом виде не ем совсем. А для готовки так много не надо.
Я яйца то же никогда не ел,пока не увидел как народ их разбирает лотками,теперь вот кушаю с удовольствием,ну ведь не могут столько людей ошибаться
Цитата:
yudjin:
А по сути весь этот стабфонд - это магия цифр, иллюзия заботы и колдовство отчетов.
А по сути весь этот стабфонд - это магия цифр, иллюзия заботы и колдовство отчетов.
Жень тут ты не прав,они дествительно работают,ну по крайней мере в том году точно работали,во многих магазинах с декабря по март были социальные яйца по фиксированной цене 230тнг,в то время как аналогичные стоили 350 тнг.
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