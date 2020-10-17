Нет не придет,но если представим что Казахстан пойдет по пути Украины или Белоруссии то России будет совсем грустно) а если считать что у нас ещё самая протяженная совместная граница то Казахстан в случае нехорошего развития событий не ручается что через эту границу не начнут бегать различные экстремисты туда сюда к примеру в Башкирию где очень неплохо себя чувствуют салафиты )
то Казахстан в случае нехорошего развития событий не ручается что через эту границу не начнут бегать различные экстремисты туда сюда к примеру в Башкирию где очень неплохо себя чувствуют салафиты
А никто и не сомневается))) Ну "посадят" россияне на границе парочку Тополей.))) Всякие комплексы (россияне вообще закомплексованный народ), системы))))) Враз бегать перестанут)))) А шо поделать, раз Абайки такие)))
Цитата-/А никто и не сомневается))) Ну "посадят" россияне на границе парочку Тополей.))) Всякие комплексы (россияне вообще закомплексованный народ), системы))))) Враз бегать перестанут)))) А шо поделать, раз Абайки такие)))/
Тетя,вы понимаете что такое граница и торговля?) И что такое тополь? Турки попомогали чеченским боевикам в 90ые России помогли тополи? Турки сбили самолёт русский,помогли России тополи? Турки убили российского посла что считается унижением исторического масштаба,тополи помогли? Турецкий президент заявил что никогда не признает Крым российским и а россияне в тоже время закупают в Турции овощи и своих овощей туда выпускают отдыхать помогая турецкой экономике) плевать всем на тополи) если Казахстан решит что Россия больше не нужна то никакие тополи не помогут) границу прорвут все кому не лень ) но я этого не желаю,у россии никогда не было вернее друзей чем казахи) но не ценят не ценят)
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