Отправлено: - 17:34

то Казахстан в случае нехорошего развития событий не ручается что через эту границу не начнут бегать различные экстремисты туда сюда к примеру в Башкирию где очень неплохо себя чувствуют салафиты

Цитата:А никто и не сомневается))) Ну "посадят" россияне на границе парочку Тополей.))) Всякие комплексы (россияне вообще закомплексованный народ), системы))))) Враз бегать перестанут)))) А шо поделать, раз Абайки такие)))