Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+12°C
  • 756 мм рт.ст.
  • 76% влажность
  • З-СЗ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
Страница 880 из 881«1...878879880881»
Ответить Новый топик
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5458
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 00:45
#13186
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да без проблем,правда я уже насладился данным шедевром




Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20274
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 03:17
#13187
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
«Если она выпустит их по Германи//

Что то не спится, мне...
:lol: :-o
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9668
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 11:06
#13188
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Что то не спится, мне...

Да понятно. Почем яйца.
Да и отчёта с фото человека с ляшкой самки конины до сих пор нет. Ужас просто.
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20274
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 11:58
#13189
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чёт ты, Алехс, долго спал сегодня?... :-o
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8148
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 12:59
#13190
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем Шойгу в КЗ прилетал? Проверить готовность ОДКБ или другой организации? ))
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5458
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 13:13
#13191
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Что то не спится, мне.../



Просроченых котлеток надо меньше есть)



Цитата-/Зачем Шойгу в КЗ прилетал? Проверить готовность ОДКБ или другой организации? )/


У России один нормальный союзник и остался это мы,остальные кинули,вот и приехали впопыхах узнавать что дальше делать будем?)


Турки уже агитработу ведут у нас,выступить за тюркское братство,Китай армию в боевую готовность приводит,Россияне вот приехали, от нас чето хотят)
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20274
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 13:27
#13192
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Зачем Шойгу в КЗ прилетал?

Токаев, ему орден "Достык" - подарил... :lol:
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20274
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 14:31
#13193
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
У России один нормальный союзник и остался это мы

Да, без вас, России, капец - придёт... :-o
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5458
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 14:47
#13194
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/, без вас, России, капец - придёт/



Нет не придет,но если представим что Казахстан пойдет по пути Украины или Белоруссии то России будет совсем грустно) а если считать что у нас ещё самая протяженная совместная граница то Казахстан в случае нехорошего развития событий не ручается что через эту границу не начнут бегать различные экстремисты туда сюда к примеру в Башкирию где очень неплохо себя чувствуют салафиты
)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9668
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 14:47
#13195
Комментарий удален модератором.
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5458
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 14:52
#13196
Комментарий удален модератором.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9668
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 17:26
#13197
Комментарий удален модератором.
Профайл
Змея Подколодная
* Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1306
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 17:34
#13198
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
то Казахстан в случае нехорошего развития событий не ручается что через эту границу не начнут бегать различные экстремисты туда сюда к примеру в Башкирию где очень неплохо себя чувствуют салафиты


А никто и не сомневается))) Ну "посадят" россияне на границе парочку Тополей.))) Всякие комплексы (россияне вообще закомплексованный народ), системы))))) Враз бегать перестанут)))) А шо поделать, раз Абайки такие)))
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5458
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 17:52
#13199
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Сознался, продажная это ты.Понимаешь твой казахизм тут уже надоел. Мягко говоряДолбай куда нибудь.Выглядишь смешно. Как шут/



Дядя,извинится решил на камеру?) Или будун не прошел? Иди проспись,чтоб не слышно тебя до вечера было) по дружески прошу)
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5458
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 17.10.20 - 17:57
#13200
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/А никто и не сомневается))) Ну "посадят" россияне на границе парочку Тополей.))) Всякие комплексы (россияне вообще закомплексованный народ), системы))))) Враз бегать перестанут)))) А шо поделать, раз Абайки такие)))/




Тетя,вы понимаете что такое граница и торговля?) И что такое тополь? Турки попомогали чеченским боевикам в 90ые России помогли тополи? Турки сбили самолёт русский,помогли России тополи? Турки убили российского посла что считается унижением исторического масштаба,тополи помогли? Турецкий президент заявил что никогда не признает Крым российским и а россияне в тоже время закупают в Турции овощи и своих овощей туда выпускают отдыхать помогая турецкой экономике) плевать всем на тополи) если Казахстан решит что Россия больше не нужна то никакие тополи не помогут) границу прорвут все кому не лень ) но я этого не желаю,у россии никогда не было вернее друзей чем казахи) но не ценят не ценят)
Профайл
Страница 880 из 881«1...878879880881»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 6
Зарегистрированные пользователи: abaika95, Змея Подколодная

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
- 43 Queries | 60 Files Loaded: 572.8 Ko | Raw HTML: 103.21 Ko -