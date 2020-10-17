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«Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
«Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40136
«Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
Отправлено: 17.10.20 - 15:17
Корреспондент «НГ» провёл на ярмарке два часа и убедился: организаторы сделали, пожалуй, всё возможное, чтобы следующей просто не было. Проблемы выявились как с ценниками, так и с обеспечением санитарной безопасности.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 1810
Re: «Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная...
Отправлено: 17.10.20 - 15:17
Где Марик с ляшкой самки конины на плече?
X
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 20.04.12
- Сообщений:
- 210
«Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
Отправлено: 17.10.20 - 16:12
Яйцо тащат лотками, как будто война начинается. Сказали бы соль подорожает, то соль бы 25 килограммовыми мешками тащили.
Ну и толпа такая, да здравствует всплеск короновируса
[Исправлено: Xacatel, 17.10.2020 - 16:15]
Ну и толпа такая, да здравствует всплеск короновируса
[Исправлено: Xacatel, 17.10.2020 - 16:15]
Re: «Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная...
Отправлено: 17.10.20 - 16:22
100% потом перепродавать будут. По 400.
к
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.01.10
- Сообщений:
- 90
Re: «Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная...
Отправлено: 17.10.20 - 16:23
НГ, долго спите, или вы как аким? к 10 утра появляетесь?
ветинспекция с утра (начало 8-го)проверяла мясо и собирала сертификаты проверки
гордскому акимату ПОЗОР, по факту часов в 7 утра уже во всю шла торговля, НО при фораниках с мобильных, и фонарях которыми светили продавцы и покупатели
вопрос акимату, на электирчестве экономим? почему не было включено освещение в центре?
ветинспекция с утра (начало 8-го)проверяла мясо и собирала сертификаты проверки
гордскому акимату ПОЗОР, по факту часов в 7 утра уже во всю шла торговля, НО при фораниках с мобильных, и фонарях которыми светили продавцы и покупатели
вопрос акимату, на электирчестве экономим? почему не было включено освещение в центре?
«Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
Отправлено: 17.10.20 - 16:23
Помните про "шерсти клок"?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 6995
Re: «Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная...
Отправлено: 17.10.20 - 16:44
Цитата:
..и только у Тимошенко в нуротчетах яйца по 270...
Скажите, зачем брать 4 лотка по 3 десятка... Люди, что ими только питаются?
Я, например, яйца в чистом виде не ем совсем. А для готовки так много не надо.
Цитата:
Странно, а ЗАКУПИЛИ то по какой цене? По ней же и должны продавать.
А по сути весь этот стабфонд - это магия цифр, иллюзия заботы и колдовство отчетов.
Цитата:
По такой же цене в любом мясном магазине можно взять позвонок с мякотью, грудинку. Да, мякоть дороже. Но и на ярмарке её не привозят или только в любимом формате Мереке Заканыча - ляжкой.
Первые торговали яйцами по 290 тг за десяток, вторые - за 300.
..и только у Тимошенко в нуротчетах яйца по 270...
Скажите, зачем брать 4 лотка по 3 десятка... Люди, что ими только питаются?
Я, например, яйца в чистом виде не ем совсем. А для готовки так много не надо.
Цитата:
Было закуплено 8 млн яиц, но сегодня яйца предоставили непосредственно товаропроизводители, а не стабфонд, - сообщила «НГ» ТИМОШЕНКО. Яйца стабфонд не привёз, потому что они ещё не определились и не согласовали цену.
Странно, а ЗАКУПИЛИ то по какой цене? По ней же и должны продавать.
А по сути весь этот стабфонд - это магия цифр, иллюзия заботы и колдовство отчетов.
Цитата:
говядина по 1 800 за 1 кг
По такой же цене в любом мясном магазине можно взять позвонок с мякотью, грудинку. Да, мякоть дороже. Но и на ярмарке её не привозят или только в любимом формате Мереке Заканыча - ляжкой.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1296
Re: «Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная...
Отправлено: 17.10.20 - 16:44
С малыми детьми в колясках..., что тут скажешь. Это не искоренить наверно. Сегодня проехалась по магазинам, ни очередей, ни давки, хочешь мясо, хочешь яйца, все в наличии.
Спички то на ярмарку привозили?)На данный момент- это стратегически важный "продукт" ))) Ящиками на Складской скупают)
Цитата:
Что то тут не так))) Может пустые коробки из под товара?
Спички то на ярмарку привозили?)На данный момент- это стратегически важный "продукт" ))) Ящиками на Складской скупают)
Цитата:
коробки с пустым товаром
Что то тут не так))) Может пустые коробки из под товара?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 5451
«Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
Отправлено: 17.10.20 - 16:50
Цитата-/Скажите, зачем брать 4 лотка по 3 десятка... Люди, что ими только питаются?Я, например, яйца в чистом виде не ем совсем. А для готовки так много не надо./
Есть такие люди,но ты только не удивляйся,кто яйца использует для приготовления теста,салатов,кондитерских изделий и запеканок) бывает и такое представь себе
Есть такие люди,но ты только не удивляйся,кто яйца использует для приготовления теста,салатов,кондитерских изделий и запеканок) бывает и такое представь себе
Re: «Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная...
Отправлено: 17.10.20 - 16:51
Цитата:
Георгий, такой Георгий
Змея Подколодная:
Георгий, такой Георгий
Г
(Журналисты)
- Регистрация:
- 01.03.19
- Сообщений:
- 42
Re: «Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная...
Отправлено: 17.10.20 - 16:53
Цитата:
Я появился на ярмарке в 9 утра, как и анонсировали начало.
Цитата:
Если они с утра проверили товар, то это не значит, что они не должн следить за его работой во время самой ярмарки. Никто сегодня не соблюдал социальную дистанцию. Никто! Маски носил только каждый второй. Сами продавцы носили её только на подбородке. За всем этим должны следить специалисты. Сейчас после ярмарки начнётся всплеск заболеваний и вновь ярмарки запретят.
костанаец:
НГ, долго спите, или вы как аким? к 10 утра появляетесь?
НГ, долго спите, или вы как аким? к 10 утра появляетесь?
Я появился на ярмарке в 9 утра, как и анонсировали начало.
Цитата:
костанаец:
ветинспекция с утра (начало 8-го)проверяла мясо и собирала сертификаты проверки
ветинспекция с утра (начало 8-го)проверяла мясо и собирала сертификаты проверки
Если они с утра проверили товар, то это не значит, что они не должн следить за его работой во время самой ярмарки. Никто сегодня не соблюдал социальную дистанцию. Никто! Маски носил только каждый второй. Сами продавцы носили её только на подбородке. За всем этим должны следить специалисты. Сейчас после ярмарки начнётся всплеск заболеваний и вновь ярмарки запретят.
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