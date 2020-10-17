Отправлено: - 16:44

Первые торговали яйцами по 290 тг за десяток, вторые - за 300.

Было закуплено 8 млн яиц, но сегодня яйца предоставили непосредственно товаропроизводители, а не стабфонд, - сообщила «НГ» ТИМОШЕНКО. Яйца стабфонд не привёз, потому что они ещё не определились и не согласовали цену.

говядина по 1 800 за 1 кг

Цитата:..и только у Тимошенко в нуротчетах яйца по 270...Скажите, зачем брать 4 лотка по 3 десятка... Люди, что ими только питаются?Я, например, яйца в чистом виде не ем совсем. А для готовки так много не надо.Цитата:Странно, а ЗАКУПИЛИ то по какой цене? По ней же и должны продавать.А по сути весь этот стабфонд - это магия цифр, иллюзия заботы и колдовство отчетов.Цитата:По такой же цене в любом мясном магазине можно взять позвонок с мякотью, грудинку. Да, мякоть дороже. Но и на ярмарке её не привозят или только в любимом формате Мереке Заканыча - ляжкой.