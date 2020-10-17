Re: "Криминал перестанет диктовать условия". Временный...

Отправлено: - 16:09

Ждём через 5-6 лет ещё одну революцию достоинства когда молодежь проявит свою волю и опять не будет смотреть на опыт прошлых лет) кому он нужен этот опыт? Мы же самые умные а тысячи лет истории так.... Враньё и неправда)