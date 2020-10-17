Re: Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема

Отправлено: - 13:01

Ну это нормально,первый зам департамента по противодействую коррупции сетует на то почему у нас не проводят опрос среди граждан по улучшению городского пространства и приводит кучу примеров где такая практика есть,это вот к чему сейчас? То есть в административном порядке "агенство" не могут повлиять на данные моменты но высказаться по этому поводу решили?) Даю совет бесплатный,надо заму видео ещё записать и блог свой завести по каждому вопросу городского устройства,вот тогда точно на него госорганы начнут реагировать))