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≡ Костанайские перевозчики из-за массового увольнения...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40136
Костанайские перевозчики из-за массового увольнения...
Отправлено: 15.10.20 - 20:37
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Костанайские перевозчики из-за массового увольнения водителей увеличили интервал движения автобусов. Готовы ли вы платить за проезд больше, чем сейчас, чтобы пассажирский транспорт вернулся к прежнему интервалу?
Результаты опроса

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1042
Re: Костанайские перевозчики из-за массового увольнения...
Отправлено: 15.10.20 - 20:37
#1
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Пусть владельцы автобусных предприятий повышают зарплату водителям и народ вернётся к ним, это чисто проблема которая решается внутри предприятия, не надо своим , ставшим уже привычным нытьём, это перекладывать на кошельки пассажиров: а за увеличение интервала движения, надо этих владельцев, за это НАКАЗЫВАТЬ штрафами.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
453
Re: Костанайские перевозчики из-за массового увольнения...
Отправлено: 17.10.20 - 15:40
#2
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Кто голосует "Да", чего ждёте? Платите сейчас.
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