Re: Костанайские перевозчики из-за массового увольнения...

Отправлено: - 20:37

Пусть владельцы автобусных предприятий повышают зарплату водителям и народ вернётся к ним, это чисто проблема которая решается внутри предприятия, не надо своим , ставшим уже привычным нытьём, это перекладывать на кошельки пассажиров: а за увеличение интервала движения, надо этих владельцев, за это НАКАЗЫВАТЬ штрафами.