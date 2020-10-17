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≡ "Криминал перестанет диктовать условия". Временный глава Кыргызстана обратился к народу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40136
"Криминал перестанет диктовать условия". Временный глава Кыргызстана обратился к народу
Отправлено: 17.10.20 - 15:35
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По его словам, история преподнесла очередной урок кыргызскому народу и особенно очередной урок власти - власть всегда должна служить своему народу и принимать его выбор.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
453
Re: "Криминал перестанет диктовать условия". Временный...
Отправлено: 17.10.20 - 15:35
#1
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Цитата:
С сегодняшнего дня криминал перестанет диктовать свои условия. Даю гарантии Источник:

Наивный чукотский мальчик :рукалицо:

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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5451
Re: "Криминал перестанет диктовать условия". Временный...
Отправлено: 17.10.20 - 16:09
#2
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Ждём через 5-6 лет ещё одну революцию достоинства когда молодежь проявит свою волю и опять не будет смотреть на опыт прошлых лет) кому он нужен этот опыт? Мы же самые умные а тысячи лет истории так.... Враньё и неправда)
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