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≡ «Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40136
«Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
Отправлено: 17.10.20 - 15:17
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Корреспондент «НГ» провёл на ярмарке два часа и убедился: организаторы сделали, пожалуй, всё возможное, чтобы следующей просто не было. Проблемы выявились как с ценниками, так и с обеспечением санитарной безопасности.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1810
Re: «Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная...
Отправлено: 17.10.20 - 15:17
#1
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Где Марик с ляшкой самки конины на плече?
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X
§ Xacatel
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.12
Сообщений:
210
«Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
Отправлено: 17.10.20 - 16:12
#2
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Яйцо тащат лотками, как будто война начинается. Сказали бы соль подорожает, то соль бы 25 килограммовыми мешками тащили. :lol:

Ну и толпа такая, да здравствует всплеск короновируса 8-)

[Исправлено: Xacatel, 17.10.2020 - 16:15]
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
453
Re: «Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная...
Отправлено: 17.10.20 - 16:22
#3
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100% потом перепродавать будут. По 400.
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
90
Re: «Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная...
Отправлено: 17.10.20 - 16:23
#4
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НГ, долго спите, или вы как аким? к 10 утра появляетесь?
ветинспекция с утра (начало 8-го)проверяла мясо и собирала сертификаты проверки
гордскому акимату ПОЗОР, по факту часов в 7 утра уже во всю шла торговля, НО при фораниках с мобильных, и фонарях которыми светили продавцы и покупатели
вопрос акимату, на электирчестве экономим? почему не было включено освещение в центре?
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
453
«Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
Отправлено: 17.10.20 - 16:23
#5
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Помните про "шерсти клок"?
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6995
Re: «Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная...
Отправлено: 17.10.20 - 16:44
#6
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Цитата:
Первые торговали яйцами по 290 тг за десяток, вторые - за 300.

..и только у Тимошенко в нуротчетах яйца по 270...
Скажите, зачем брать 4 лотка по 3 десятка... Люди, что ими только питаются?
Я, например, яйца в чистом виде не ем совсем. А для готовки так много не надо.

Цитата:
Было закуплено 8 млн яиц, но сегодня яйца предоставили непосредственно товаропроизводители, а не стабфонд, - сообщила «НГ» ТИМОШЕНКО. Яйца стабфонд не привёз, потому что они ещё не определились и не согласовали цену.

Странно, а ЗАКУПИЛИ то по какой цене? По ней же и должны продавать.
А по сути весь этот стабфонд - это магия цифр, иллюзия заботы и колдовство отчетов.

Цитата:
говядина по 1 800 за 1 кг

По такой же цене в любом мясном магазине можно взять позвонок с мякотью, грудинку. Да, мякоть дороже. Но и на ярмарке её не привозят или только в любимом формате Мереке Заканыча - ляжкой.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1295
Re: «Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная...
Отправлено: 17.10.20 - 16:44
#7
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С малыми детьми в колясках..., что тут скажешь. Это не искоренить наверно. Сегодня проехалась по магазинам, ни очередей, ни давки, хочешь мясо, хочешь яйца, все в наличии.

Спички то на ярмарку привозили?)На данный момент- это стратегически важный "продукт" ))) Ящиками на Складской скупают)

Цитата:
коробки с пустым товаром

Что то тут не так))) Может пустые коробки из под товара?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5451
«Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка в Костанае
Отправлено: 17.10.20 - 16:50
#8
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Цитата-/Скажите, зачем брать 4 лотка по 3 десятка... Люди, что ими только питаются?Я, например, яйца в чистом виде не ем совсем. А для готовки так много не надо./



Есть такие люди,но ты только не удивляйся,кто яйца использует для приготовления теста,салатов,кондитерских изделий и запеканок) бывает и такое представь себе
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
453
Re: «Под присмотром УККБТУ» - как прошла долгожданная...
Отправлено: 17.10.20 - 16:51
#9
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Цитата:
Змея Подколодная:

Георгий, такой Георгий
:lol: :lol:
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