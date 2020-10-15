Отправлено: - 17:20

КГСПС:

Повышенные требования к стажу и опыту для работы на пассажирских перевозках были всегда. И они полностью оправданы, не дрова возят.

Цитата:Был период лет 8 назад, когда на 13й маршрут попадали ну очень молодые водители. Возможно, они про это вспоминают - как-то получалось у них обойти правила.И например, не помню, чтобы раньше было правило про минимальный возраст для водителя автобуса в 25 лет, и стаж в 5 лет. Вроде простое было требование: непрерывный стаж 3 года.