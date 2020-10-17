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≡ Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40133
Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
Отправлено: 17.10.20 - 09:36
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Когда отдают дань памяти действительно знаковым людям, это всегда хорошо. Но для меня лично знаковым в этой истории является тот факт, что жители Костаная никоим образом не поучаствовали в принятии важного решения по изменению облика одного из самых посещаемых мест.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4169
Re: Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
Отправлено: 17.10.20 - 09:36
#1
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отдают дань памяти действительно знаковым людям
Что-нибудь слышно на какой стадии строительства памятника в Актюбинской области куда выделили больше сорока бюджетных лямов. Поговаривают персонаж доводится дедушкой самому областному Акиму!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8148
Re: Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
Отправлено: 17.10.20 - 10:11
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
Поговаривают персонаж

Тай-Тай батыр - очень знаменитый, даже за океаном о нем наслышаны)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8148
Re: Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
Отправлено: 17.10.20 - 10:15
#3
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Цитата:
повышение прозрачности бюджетного процесса

На святое замахнулись)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9664
Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
Отправлено: 17.10.20 - 11:10
#4
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Звучит как обвинение акиму области.
В коррупции.
Пора посадки.
Пока не уехал.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5445
Re: Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
Отправлено: 17.10.20 - 13:01
#5
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Ну это нормально,первый зам департамента по противодействую коррупции сетует на то почему у нас не проводят опрос среди граждан по улучшению городского пространства и приводит кучу примеров где такая практика есть,это вот к чему сейчас? То есть в административном порядке "агенство" не могут повлиять на данные моменты но высказаться по этому поводу решили?) Даю совет бесплатный,надо заму видео ещё записать и блог свой завести по каждому вопросу городского устройства,вот тогда точно на него госорганы начнут реагировать))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5445
Re: Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
Отправлено: 17.10.20 - 13:08
#6
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Цитата-/Что-нибудь слышно на какой стадии строительства памятника в Актюбинской области куда выделили больше сорока бюджетных лямов. Поговаривают персонаж доводится дедушкой самому областному Акиму!/



Да слышно,новости надо смотреть,областной актюбинский акимат выделил деньги на дороги а районные решили памятник сделать,но родственники этого батыра вообще собираются за свой счёт ставить но это уже совсем другая история )
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8148
Re: Данияр СМАГУЛОВ: Когда инициатива не наказуема
Отправлено: 17.10.20 - 13:09
#7
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Цитата:
abaika95:
и блог свой завести

Цитата:
Статья опубликована в блоге smagulov_dn в Instagram
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