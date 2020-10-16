Re: Причины присоединения библиотеки для незрячих к...

Отправлено: - 09:16

Нынче куда не Сунь, везде пандемия, даже в финансах и отношениях с соседями. Так вчера курица перелетела забор и соседская собака съела беглянку. Даже не знаю как быть, из-за такой малости ругаться не хочу