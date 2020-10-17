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≡ "Я не защищаю ССГПО" - главный госинспектор труда РК побывал на костанайских предприятиях и оценил уровень травматизма
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40133
"Я не защищаю ССГПО" - главный госинспектор труда РК побывал на костанайских предприятиях и оценил уровень травматизма
Отправлено: 17.10.20 - 08:41
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Костанайская область - один из четырёх регионов, где зафиксирован рост уровня травматизма на рабочем месте. Об этом сегодня, 16 октября, во время визита в регион заявил главный государственный инспектор труда РК Толеген ОСПАНКУЛОВ.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
549
Re: "Я не защищаю ССГПО" - главный госинспектор труда...
Отправлено: 17.10.20 - 08:41
#1
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Ладно еще контроль есть на больших. Проверили бы лучше средние и мелкие
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