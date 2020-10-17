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≡ Игра для пассажиров - угадай, где остановится автобус
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40133
Игра для пассажиров - угадай, где остановится автобус
Отправлено: 17.10.20 - 01:03
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У жителей района магазина "Рассвет" в Костанае проявились теперь две остановки автобусные. И каждый раз, идя на остановку, попадаешь в игру: "Угадай, где остановится твой автобус". Это произошло после ремонта улицы Каирбекова.
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Серый волк
§ Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11279
Re: Игра для пассажиров - угадай, где остановится автобус
Отправлено: 17.10.20 - 01:03
#1
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Не знаю как в актюбинской дикарямбии, но на Родине Джамшута - хде толпа, там и остановкамана шайтан-автобусомана и маршруткомана!

Нуно наверное акиматуму за это гениальное транспондирование опыты южных соседиуманов самонаградиться! :lol:
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