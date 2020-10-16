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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
Страница 879 из 880«1...877878879880»
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9662
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 21:00
#13171
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/// российская атомная подводная лодка проекта 667БДР «Кальмар» оснащена 16 ракетами Р-29Р, каждая из которых переносит по 10 боеголовок. «Если она выпустит их по Германии, то Германия прекратит свое существование физически, а на том месте будет радиоактивная пустыня»,//
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5786
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 21:01
#13172
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Цитата:
maxsaf:
Есть вариант получше

чего то у них буковов маловато :-x
одни иероглифы. :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5786
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 21:03
#13173
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Цитата:
alex_60:
«Если она выпустит их

Как бы Курск не получился во второй раз.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8144
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 21:10
#13174
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Цитата:
elektron:
чего то у них буковов маловато

Все там хватает, Китайцы будут в экстазе от такой латиницы в КЗ)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5786
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 21:40
#13175
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Цитата:
maxsaf:
Все там хватает, Китайцы будут в экстазе от такой латиницы в КЗ)

Да я до сих пор не пойму ( а некоторые ещё и ржут до сих пор, другие у виска крутят, вобщем разные варианты есть), в чью сторону, для чего и зачем, был нужен этот прогиб с латиницей.
Когда совершенный алфавит и писание уже было. :-x
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9662
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 21:40
#13176
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Меркель то сдурела на старости похоже
Хочет войти в историю спасительницей
Орального.
Но Оральный же выпускник ейля, США.
У неё мозги вообще есть.
Или комсомолка стала агентом цру?
Очень, очень похоже.
Хочет в Америку в ласвегас переехать.

[Исправлено: alex_60, 16.10.2020 - 21:44]
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
447
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 21:40
#13177
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мне кажется, что икс не на том месте :|
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8144
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 22:14
#13178
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Цитата:
electro:
мне кажется, что икс не на том месте :|

А на каком должен быть?)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5443
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 22:19
#13179
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Цитата-/иными вопросами. Вам это не важно. Важно, где и как я буду это делать)/



Мне важно что мне важно,и скаченная моя картинка вам ничего не подскажет)


Цитата-/Китайцы бы это приветствовали, имхо))/



Плевать на них,главное ОАЭ которое все любят)



Цитата-/Сейчас оппонент скумбрии под жидким дымом откусит.Ждите пока./



Не беру давно,в Костанае туфта скумбрия только в России, только в вакууме, а пиво только наше в России пиво туфта!
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1859
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 22:27
#13180
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Цитата:
elektron:
чего то у них буковов маловато одни иероглифы.


Зато как ёмко и понятно

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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
447
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 22:35
#13181
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Цитата:
maxsaf:
А на каком должен быть?)


Это же очевидно:
На первом 8-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8144
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 22:49
#13182
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Цитата:
abaika95:
Плевать на них

Осторожнее, плюнут в ответ - и новое море появится на карте)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8144
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 23:23
#13183
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Цитата:
electro:
Это же очевидно: На первом

Ну переставьте на первое,какие проблемы, не понравится - еще раз поменяете)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5443
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 23:42
#13184
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Цитата-/Осторожнее, плюнут в ответ - и новое море появится на карте)/




Китай стоит тысячи лет и тысячи лет подряд его сотрясали народы вокруг,не наоборот ) так что...



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Всем на вечер советую смотреть доброе кино
Сегодня:"Не горюй"
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8144
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 23:58
#13185
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Цитата:
abaika95:
Новая рубрика Всем на вечер советую смотреть доброе кино

А вы прям со ссылкой на фильм давайте. И вообще на форуме воцарится тишь да гладь))
Вот же хитрец))
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