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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9662
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 21:00
/// российская атомная подводная лодка проекта 667БДР «Кальмар» оснащена 16 ракетами Р-29Р, каждая из которых переносит по 10 боеголовок. «Если она выпустит их по Германии, то Германия прекратит свое существование физически, а на том месте будет радиоактивная пустыня»,//
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5786
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 21:01
Цитата:
чего то у них буковов маловато
одни иероглифы.
maxsaf:
Есть вариант получше
Есть вариант получше
чего то у них буковов маловато
одни иероглифы.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5786
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 21:03
Цитата:
Как бы Курск не получился во второй раз.
alex_60:
«Если она выпустит их
«Если она выпустит их
Как бы Курск не получился во второй раз.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 21:10
Цитата:
Все там хватает, Китайцы будут в экстазе от такой латиницы в КЗ)
elektron:
чего то у них буковов маловато
чего то у них буковов маловато
Все там хватает, Китайцы будут в экстазе от такой латиницы в КЗ)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5786
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 21:40
Цитата:
Да я до сих пор не пойму ( а некоторые ещё и ржут до сих пор, другие у виска крутят, вобщем разные варианты есть), в чью сторону, для чего и зачем, был нужен этот прогиб с латиницей.
Когда совершенный алфавит и писание уже было.
maxsaf:
Все там хватает, Китайцы будут в экстазе от такой латиницы в КЗ)
Все там хватает, Китайцы будут в экстазе от такой латиницы в КЗ)
Да я до сих пор не пойму ( а некоторые ещё и ржут до сих пор, другие у виска крутят, вобщем разные варианты есть), в чью сторону, для чего и зачем, был нужен этот прогиб с латиницей.
Когда совершенный алфавит и писание уже было.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9662
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 21:40
Меркель то сдурела на старости похоже
Хочет войти в историю спасительницей
Орального.
Но Оральный же выпускник ейля, США.
У неё мозги вообще есть.
Или комсомолка стала агентом цру?
Очень, очень похоже.
Хочет в Америку в ласвегас переехать.
[Исправлено: alex_60, 16.10.2020 - 21:44]
Хочет войти в историю спасительницей
Орального.
Но Оральный же выпускник ейля, США.
У неё мозги вообще есть.
Или комсомолка стала агентом цру?
Очень, очень похоже.
Хочет в Америку в ласвегас переехать.
[Исправлено: alex_60, 16.10.2020 - 21:44]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 21:40
мне кажется, что икс не на том месте :|
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 22:14
Цитата:
А на каком должен быть?)
electro:
мне кажется, что икс не на том месте :|
мне кажется, что икс не на том месте :|
А на каком должен быть?)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 22:19
Цитата-/иными вопросами. Вам это не важно. Важно, где и как я буду это делать)/
Мне важно что мне важно,и скаченная моя картинка вам ничего не подскажет)
Цитата-/Китайцы бы это приветствовали, имхо))/
Плевать на них,главное ОАЭ которое все любят)
Цитата-/Сейчас оппонент скумбрии под жидким дымом откусит.Ждите пока./
Не беру давно,в Костанае туфта скумбрия только в России, только в вакууме, а пиво только наше в России пиво туфта!
Мне важно что мне важно,и скаченная моя картинка вам ничего не подскажет)
Цитата-/Китайцы бы это приветствовали, имхо))/
Плевать на них,главное ОАЭ которое все любят)
Цитата-/Сейчас оппонент скумбрии под жидким дымом откусит.Ждите пока./
Не беру давно,в Костанае туфта скумбрия только в России, только в вакууме, а пиво только наше в России пиво туфта!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 1859
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 22:27
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 22:35
Цитата:
Это же очевидно:
На первом
maxsaf:
А на каком должен быть?)
А на каком должен быть?)
Это же очевидно:
На первом
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 22:49
Цитата:
Осторожнее, плюнут в ответ - и новое море появится на карте)
abaika95:
Плевать на них
Плевать на них
Осторожнее, плюнут в ответ - и новое море появится на карте)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 23:23
Цитата:
Ну переставьте на первое,какие проблемы, не понравится - еще раз поменяете)
electro:
Это же очевидно: На первом
Это же очевидно: На первом
Ну переставьте на первое,какие проблемы, не понравится - еще раз поменяете)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 23:42
Цитата-/Осторожнее, плюнут в ответ - и новое море появится на карте)/
Китай стоит тысячи лет и тысячи лет подряд его сотрясали народы вокруг,не наоборот ) так что...
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Всем на вечер советую смотреть доброе кино
Сегодня:"Не горюй"
Китай стоит тысячи лет и тысячи лет подряд его сотрясали народы вокруг,не наоборот ) так что...
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Всем на вечер советую смотреть доброе кино
Сегодня:"Не горюй"
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 23:58
Цитата:
А вы прям со ссылкой на фильм давайте. И вообще на форуме воцарится тишь да гладь))
Вот же хитрец))
abaika95:
Новая рубрика Всем на вечер советую смотреть доброе кино
Новая рубрика Всем на вечер советую смотреть доброе кино
А вы прям со ссылкой на фильм давайте. И вообще на форуме воцарится тишь да гладь))
Вот же хитрец))
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