Отправлено: - 21:40

maxsaf:

Все там хватает, Китайцы будут в экстазе от такой латиницы в КЗ)

Цитата:Да я до сих пор не пойму ( а некоторые ещё и ржут до сих пор, другие у виска крутят, вобщем разные варианты есть), в чью сторону, для чего и зачем, был нужен этот прогиб с латиницей.Когда совершенный алфавит и писание уже было.