Отправлено: - 20:43

директор пляжа:



Тот самый:



Цитата:Цитата:Действительно странно - это частные предприятия, и это их проблема: мало одного охранника - пусть нанимают еще одного, мало двух - пусть нанимают третьего и так далее - пока не обеспечат сохранность своей продукции.Люди испокоен веков воровали, воруют и будут воровать. Это как с водкой: пили, пьют и будут пить.Депутат не зря обеспокоился: видать есть свой "интерес" - просто так с такой высокой трибуны не выступают.