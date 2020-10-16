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≡ Причины присоединения библиотеки для незрячих к "Толстовке" пояснили в управлении культуры Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40130
Причины присоединения библиотеки для незрячих к "Толстовке" пояснили в управлении культуры Костанайской области
Отправлено: 16.10.20 - 21:48
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Корреспондент "НГ" задал руководителю управления культуры Ерлану Калмакову вопросы, с которыми читатели спецбиблиотеки на этой неделе обратились в редакцию.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
447
Re: Причины присоединения библиотеки для незрячих к...
Отправлено: 16.10.20 - 21:48
#1
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А внизу, где раньше цветочный ларёк был, разве не удобнее? Не надо подниматься по лестницам, по крайней мере.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
447
Re: Причины присоединения библиотеки для незрячих к...
Отправлено: 16.10.20 - 21:51
#2
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ну и продолжаем образование:
Цитата:
Он также отметил, что о строительстве нового здания библиотеки говорить очень сложно из-за пандемии финансовых трудностей, Источник:

Из-за чего?
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