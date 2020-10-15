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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20268
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.10.20 - 21:00
#13141
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Цитата:
alex_60:
Плохие они, пляшут по дудку Трампа.

И чё теперь?... :lol: :-x
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2826
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 03:09
#13142
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Цитата:
drakon:

Просто мания величия. Бывает. Это не страшно.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9656
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 09:48
#13143
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ну вот и наступило 16 сентября.
день, когда Дракон наконец узнает,
почем будут цены на яйца на ярмарке завтра.
знаю как он мучился, как страдал,
волновался, почем будут яйца.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8134
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 10:55
#13144
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Цитата:
Государственный Пенсионный фонд Норвегии, являющийся крупнейшим в мире суверенным резервным фондом, заработал десятки миллиардов долларов благодаря росту акций технологических компаний во время пандемии коронавируса.

А как у вас дела с доходностью пенсионного фонда?)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9656
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 11:03
#13145
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//Норвежский инвестфонд (он же Государственный пенсионный фонд Норвегии)
за шесть месяцев 2020 года потерял $21 миллиард.
Это 3,4% от всех активов крупнейшего в мире фонда.///
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8134
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 11:10
#13146
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Цитата:
alex_60:
за шесть месяцев 2020 года потерял $21 миллиард.

В третьем квартале 2020 года ралли на глобальных рынках принесло фонду 44 миллиарда долларов. Доходность от инвестиций средств, которые оцениваются в 1,2 триллиона долларов, составила 4,3 процента.

Вы уверены, что это действительно ваш пенсионный фонд?)))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5438
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 11:22
#13147
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Бред какой-то
Украинский Канадец и Русский Казахстанец обсуждают новрежский пенсионный фонд....


Канада своей холодной страной не занимается всё в другие лезет,прям задротство уже какое-то)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9656
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 11:58
#13148
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Цитата:
maxsaf:
В третьем квартале 2020 года ралли на глобальных рынках


//В разбивке по секторам трагичнее всего выглядит судьба акций нефтегазовых компаний -33,1% (доля в портфеле 3,4%).
Финансовый сектор тоже показал отрицательную доходность – 20,8% (доля акций в портфеле – 20,3%).
Акции технологических компаний (17,9% в портфеле) выросли на 14,1 процента//
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8134
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 18:53
#13149
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Цитата:
abaika95:
Канада своей холодной страной не занимается всё в другие лезет

Если я начну канадскими делами интересоваться - вы первый взвоете. На что поспорим?)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8134
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 18:57
#13150
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Цитата:
abaika95:

На митинг идете в поддержку гос языка? Я то не смогу - далеко мне, но просьбу мою передайте - бесплатные курсы. Так того требует закон. Я понимаю - дороге удовольствие всех обучить. Есть вариант подешевле. Каждый переименованный город позволит сэкономить миллиард на курсах. Не верите - сами посчитайте)
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5781
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 19:49
#13151
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Цитата:
maxsaf:
На митинг идете в поддержку гос языка?

Лучше вообще отменить гос. язык и оставить межнационального общения. Они же ещё до сих пор толком так и не определились с латиницей. ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5438
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 20:10
#13152
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Цитата-/Если я начну канадскими делами интересоваться - вы первый взвоете. На что поспорим/


Если вы будете интересоваться только Канадскими делами и обсуждать их на канадских форумах?) Ну давайте поспорим,когда начинаем?)



Цитата-/На митинг идете в поддержку гос языка? Я то не смогу - далеко мне, но просьбу мою передайте - бесплатные курсы/


Когда митинг? И да заметили я даже не гуглил есть у нас бесплатные курсы или нет чтобы аргументировать?) Хотя они есть)



Цитата-/Лучше вообще отменить гос. язык и оставить межнационального общения./



Германии тожее пора перейти с никому не нужного немецкого на межнациональный турецкий)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9656
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 20:13
#13153
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Цитата:
elektron:
Лучше вообще отменить гос. язык и оставить межнационального общения. Они


Дельное предложение.
Тем более реально то только оно
и работает по факту
Языка казахского как такового сейчас нет. Есть на кирилице но он как-бы уже отвергнут. Много вариантов. Какой будет неясно. Отбросят ли в корзину все наследие на казахском языке на кирилице.
В момент х этот вопрос вообще как думаю прекратит обсуждаться.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8134
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 20:14
#13154
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Цитата:
abaika95:
и обсуждать их на канадских форумах?)

Этого я вам не могу обещать)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8134
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 20:16
#13155
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Цитата:
abaika95:
Когда митинг?

18 числа вроде

Цитата:
abaika95:
И да заметили я даже не гуглил есть у нас бесплатные курсы или нет

Я вашу историю поисковых запросов не вижу. Только картинку на рабочем столе))
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