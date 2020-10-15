Флуд и оффтопик (часть 4)

Отправлено: - 20:10

Цитата-/Если я начну канадскими делами интересоваться - вы первый взвоете. На что поспорим/





Если вы будете интересоваться только Канадскими делами и обсуждать их на канадских форумах?) Ну давайте поспорим,когда начинаем?)







Цитата-/На митинг идете в поддержку гос языка? Я то не смогу - далеко мне, но просьбу мою передайте - бесплатные курсы/





Когда митинг? И да заметили я даже не гуглил есть у нас бесплатные курсы или нет чтобы аргументировать?) Хотя они есть)







Цитата-/Лучше вообще отменить гос. язык и оставить межнационального общения./







Германии тожее пора перейти с никому не нужного немецкого на межнациональный турецкий)