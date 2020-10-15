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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20268
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 15.10.20 - 21:00
Цитата:
И чё теперь?...
alex_60:
Плохие они, пляшут по дудку Трампа.
Плохие они, пляшут по дудку Трампа.
И чё теперь?...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 2826
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 03:09
Цитата:
Просто мания величия. Бывает. Это не страшно.
drakon:
Просто мания величия. Бывает. Это не страшно.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 09:48
ну вот и наступило 16 сентября.
день, когда Дракон наконец узнает,
почем будут цены на яйца на ярмарке завтра.
знаю как он мучился, как страдал,
волновался, почем будут яйца.
день, когда Дракон наконец узнает,
почем будут цены на яйца на ярмарке завтра.
знаю как он мучился, как страдал,
волновался, почем будут яйца.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 10:55
Цитата:
А как у вас дела с доходностью пенсионного фонда?)
Государственный Пенсионный фонд Норвегии, являющийся крупнейшим в мире суверенным резервным фондом, заработал десятки миллиардов долларов благодаря росту акций технологических компаний во время пандемии коронавируса.
А как у вас дела с доходностью пенсионного фонда?)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 11:03
//Норвежский инвестфонд (он же Государственный пенсионный фонд Норвегии)
за шесть месяцев 2020 года потерял $21 миллиард.
Это 3,4% от всех активов крупнейшего в мире фонда.///
за шесть месяцев 2020 года потерял $21 миллиард.
Это 3,4% от всех активов крупнейшего в мире фонда.///
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 11:10
Цитата:
В третьем квартале 2020 года ралли на глобальных рынках принесло фонду 44 миллиарда долларов. Доходность от инвестиций средств, которые оцениваются в 1,2 триллиона долларов, составила 4,3 процента.
Вы уверены, что это действительно ваш пенсионный фонд?)))
alex_60:
за шесть месяцев 2020 года потерял $21 миллиард.
за шесть месяцев 2020 года потерял $21 миллиард.
В третьем квартале 2020 года ралли на глобальных рынках принесло фонду 44 миллиарда долларов. Доходность от инвестиций средств, которые оцениваются в 1,2 триллиона долларов, составила 4,3 процента.
Вы уверены, что это действительно ваш пенсионный фонд?)))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 11:22
Бред какой-то
Украинский Канадец и Русский Казахстанец обсуждают новрежский пенсионный фонд....
Канада своей холодной страной не занимается всё в другие лезет,прям задротство уже какое-то)
Украинский Канадец и Русский Казахстанец обсуждают новрежский пенсионный фонд....
Канада своей холодной страной не занимается всё в другие лезет,прям задротство уже какое-то)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 11:58
Цитата:
//В разбивке по секторам трагичнее всего выглядит судьба акций нефтегазовых компаний -33,1% (доля в портфеле 3,4%).
Финансовый сектор тоже показал отрицательную доходность – 20,8% (доля акций в портфеле – 20,3%).
Акции технологических компаний (17,9% в портфеле) выросли на 14,1 процента//
maxsaf:
В третьем квартале 2020 года ралли на глобальных рынках
В третьем квартале 2020 года ралли на глобальных рынках
//В разбивке по секторам трагичнее всего выглядит судьба акций нефтегазовых компаний -33,1% (доля в портфеле 3,4%).
Финансовый сектор тоже показал отрицательную доходность – 20,8% (доля акций в портфеле – 20,3%).
Акции технологических компаний (17,9% в портфеле) выросли на 14,1 процента//
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 18:53
Цитата:
Если я начну канадскими делами интересоваться - вы первый взвоете. На что поспорим?)
abaika95:
Канада своей холодной страной не занимается всё в другие лезет
Канада своей холодной страной не занимается всё в другие лезет
Если я начну канадскими делами интересоваться - вы первый взвоете. На что поспорим?)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 18:57
Цитата:
На митинг идете в поддержку гос языка? Я то не смогу - далеко мне, но просьбу мою передайте - бесплатные курсы. Так того требует закон. Я понимаю - дороге удовольствие всех обучить. Есть вариант подешевле. Каждый переименованный город позволит сэкономить миллиард на курсах. Не верите - сами посчитайте)
abaika95:
На митинг идете в поддержку гос языка? Я то не смогу - далеко мне, но просьбу мою передайте - бесплатные курсы. Так того требует закон. Я понимаю - дороге удовольствие всех обучить. Есть вариант подешевле. Каждый переименованный город позволит сэкономить миллиард на курсах. Не верите - сами посчитайте)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5781
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 19:49
Цитата:
Лучше вообще отменить гос. язык и оставить межнационального общения. Они же ещё до сих пор толком так и не определились с латиницей.
maxsaf:
На митинг идете в поддержку гос языка?
На митинг идете в поддержку гос языка?
Лучше вообще отменить гос. язык и оставить межнационального общения. Они же ещё до сих пор толком так и не определились с латиницей.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 20:10
Цитата-/Если я начну канадскими делами интересоваться - вы первый взвоете. На что поспорим/
Если вы будете интересоваться только Канадскими делами и обсуждать их на канадских форумах?) Ну давайте поспорим,когда начинаем?)
Цитата-/На митинг идете в поддержку гос языка? Я то не смогу - далеко мне, но просьбу мою передайте - бесплатные курсы/
Когда митинг? И да заметили я даже не гуглил есть у нас бесплатные курсы или нет чтобы аргументировать?) Хотя они есть)
Цитата-/Лучше вообще отменить гос. язык и оставить межнационального общения./
Германии тожее пора перейти с никому не нужного немецкого на межнациональный турецкий)
Если вы будете интересоваться только Канадскими делами и обсуждать их на канадских форумах?) Ну давайте поспорим,когда начинаем?)
Цитата-/На митинг идете в поддержку гос языка? Я то не смогу - далеко мне, но просьбу мою передайте - бесплатные курсы/
Когда митинг? И да заметили я даже не гуглил есть у нас бесплатные курсы или нет чтобы аргументировать?) Хотя они есть)
Цитата-/Лучше вообще отменить гос. язык и оставить межнационального общения./
Германии тожее пора перейти с никому не нужного немецкого на межнациональный турецкий)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 20:13
Цитата:
Дельное предложение.
Тем более реально то только оно
и работает по факту
Языка казахского как такового сейчас нет. Есть на кирилице но он как-бы уже отвергнут. Много вариантов. Какой будет неясно. Отбросят ли в корзину все наследие на казахском языке на кирилице.
В момент х этот вопрос вообще как думаю прекратит обсуждаться.
elektron:
Лучше вообще отменить гос. язык и оставить межнационального общения. Они
Лучше вообще отменить гос. язык и оставить межнационального общения. Они
Дельное предложение.
Тем более реально то только оно
и работает по факту
Языка казахского как такового сейчас нет. Есть на кирилице но он как-бы уже отвергнут. Много вариантов. Какой будет неясно. Отбросят ли в корзину все наследие на казахском языке на кирилице.
В момент х этот вопрос вообще как думаю прекратит обсуждаться.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 20:14
Цитата:
Этого я вам не могу обещать)
abaika95:
и обсуждать их на канадских форумах?)
и обсуждать их на канадских форумах?)
Этого я вам не могу обещать)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 16.10.20 - 20:16
Цитата:
18 числа вроде
Цитата:
Я вашу историю поисковых запросов не вижу. Только картинку на рабочем столе))
abaika95:
Когда митинг?
Когда митинг?
18 числа вроде
Цитата:
abaika95:
И да заметили я даже не гуглил есть у нас бесплатные курсы или нет
И да заметили я даже не гуглил есть у нас бесплатные курсы или нет
Я вашу историю поисковых запросов не вижу. Только картинку на рабочем столе))
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