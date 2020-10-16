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≡ Почему вчерашние троечники грамотнее нынешних отличников? - Выставку к 100-летию Джанни Родари открыли в "Толстовке"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40129
Почему вчерашние троечники грамотнее нынешних отличников? - Выставку к 100-летию Джанни Родари открыли в "Толстовке"
Отправлено: 16.10.20 - 19:17
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Детская с взрослым подтекстом - так называют книжную выставку, открывшуюся в библиотеке им. Толстого. Книги писателя и статьи о нем разместились на нескольких полках, но на них - все самое важное, уверяет библиотекарь Татьяна ТИХОМИРОВА.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
443
Re: Почему вчерашние троечники грамотнее нынешних отличников? -...
Отправлено: 16.10.20 - 19:17
#1
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Цитата:
Татьяна уверяет, что даже одному все расскажет, ответит на вопросы и покажет видеообзор о биографии писателя. Сейчас его можно увидеть на сайте библиотеки. Источник:

Ссылочку дайте, сами не нашли, к сожалению.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1294
Re: Почему вчерашние троечники грамотнее нынешних отличников? -...
Отправлено: 16.10.20 - 19:36
#2
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Цитата:
И, как не грустно признавать, но раньше троечники были грамотнее нынешних отличников..


Клятое Советское образование)))
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5781
Почему вчерашние троечники грамотнее нынешних отличников? - Выставку к 100-летию Джанни Родари открыли в "Толстовке"
Отправлено: 16.10.20 - 19:39
#3
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Цитата:
Змея Подколодная:
Клятое Советское образование)))

Зато счас пытаются слизать финскую систему, что переняла основы советского.
Вот где тоже экономия была бы, если просто вернули бы, то что было. :lol:
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