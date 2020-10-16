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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 311 из 311«1...309310311
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Куратор темы: drakon
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9656
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.10.20 - 13:18
#4651
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Цитата:
drakon:
144 000 яиц.


длинной это будет 9 километров 400 метров.
если их положить друг за другом.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20268
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.10.20 - 13:21
#4652
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Цитата:
alex_60:
если их положить друг за другом.

Это,смотря какой категории,
они будут... :lol: :-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20268
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.10.20 - 17:35
#4653
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Алехс, скажу тебе по секрету.
В КОстанайских магазинах,
заканчиваются - спички.
Затаривайся... :lol: :oops: :-o
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1858
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.10.20 - 19:19
#4654
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Цитата:
drakon:
В КОстанайских магазинах, заканчиваются - спички.


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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7521
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.10.20 - 19:21
#4655
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Цитата:
drakon:
Алехс, скажу тебе по секрету. В КОстанайских магазинах, заканчиваются - спички

Устаревшая информация,уже успели кончиться и снова появиться.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20268
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.10.20 - 19:26
#4656
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Цитата:
Козлов я:
Козлов я

Я тоже - помню.Не хотели их люди - брать.
Одну копейку - стоили... :lol: :oops:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9656
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.10.20 - 19:34
#4657
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Цитата:
drakon:
заканчиваются - спички.


Я то не курю,
В газплите автоподжиг.
Лежит штук двадцать коробков,
Сено поджигать.
Привычка.

[Исправлено: alex_60, 16.10.2020 - 19:38]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9656
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.10.20 - 19:39
#4658
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Цитата:
drakon:
Я тоже - помню


Что ты ещё помнишь?
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