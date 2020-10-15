Когда этим летом из-за режима ЧП оказались под запретом все пассажирские перевозки, костанайцы смогли ощутить ценность общественного транспорта. От одной только мысли, что автобусы вновь поставят на стоянку из-за второй волны коронавируса, многим горожанам становится плохо. Читать статью
У нас существовала система бумажного билетирования, но большинству пассажиров лишние бумажки оказались попросту не нужны, - отмечает Панасенко. - Хорошо, если бы у нас был контролер, ему нужно было предъявить билет. Водитель может выдать билет, но люди не берут.
Ну ЁЁЁЁЁЁперный театр! Господин Панасенко и правда не понимает почему так? ЗАЧЕМ пассажиру билет, если он уже ВЫХОДИТ из автобуса?!?! Билет нужен НА ВХОДЕ, чтобы у пассажира был документ об оплате проезда.
- У нас существовала система бумажного билетирования, но большинству пассажиров лишние бумажки оказались попросту не нужны, - отмечает Панасенко.
Да не надо все на пассажиров пенять.... Водителям было в лом их отрывать. Я езжу не часто и всего пару раз в "тройке" выдавал. Потому что не надо это не им, ни хозяевам, ни акимату... Вот и пробуксовывает система. Сомневаюсь, что вскоре заработает.
Цитата:
Пассажир в таком случае заходит через переднюю дверь, оплачивает проезд, занимает любое место и выходит через любую дверь автобуса.
В Астане так делают. В час пик в полный автобус сначала набивают еще больше людей, а потом открывают дверь чтобы вышли. Вы представляете как это будет в дачных автобусах, когда народ гружен тележками, сумками, вёдрами.
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