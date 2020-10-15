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≡ В чем сила, брат? В валидаторе...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40127
В чем сила, брат? В валидаторе...
Отправлено: 15.10.20 - 10:41
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Когда этим летом из-за режима ЧП оказались под запретом все пассажирские перевозки, костанайцы смогли ощутить ценность общественного транспорта. От одной только мысли, что автобусы вновь поставят на стоянку из-за второй волны коронавируса, многим горожанам становится плохо.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13244
Re: В чем сила, брат? В валидаторе...
Отправлено: 15.10.20 - 10:41
#1
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Цитата:
У нас существовала система бумажного билетирования, но большинству пассажиров лишние бумажки оказались попросту не нужны, - отмечает Панасенко. - Хорошо, если бы у нас был контролер, ему нужно было предъявить билет. Водитель может выдать билет, но люди не берут.

Источник:

Ну ЁЁЁЁЁЁперный театр! Господин Панасенко и правда не понимает почему так? ЗАЧЕМ пассажиру билет, если он уже ВЫХОДИТ из автобуса?!?! Билет нужен НА ВХОДЕ, чтобы у пассажира был документ об оплате проезда.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6994
Re: В чем сила, брат? В валидаторе...
Отправлено: 15.10.20 - 11:01
#2
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Цитата:
- У нас существовала система бумажного билетирования, но большинству пассажиров лишние бумажки оказались попросту не нужны, - отмечает Панасенко.

Да не надо все на пассажиров пенять.... Водителям было в лом их отрывать. Я езжу не часто и всего пару раз в "тройке" выдавал. Потому что не надо это не им, ни хозяевам, ни акимату...
Вот и пробуксовывает система. Сомневаюсь, что вскоре заработает.

Цитата:
Пассажир в таком случае заходит через переднюю дверь, оплачивает проезд, занимает любое место и выходит через любую дверь автобуса.

В Астане так делают. В час пик в полный автобус сначала набивают еще больше людей, а потом открывают дверь чтобы вышли.
Вы представляете как это будет в дачных автобусах, когда народ гружен тележками, сумками, вёдрами.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13244
Re: В чем сила, брат? В валидаторе...
Отправлено: 15.10.20 - 14:04
#3
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Цитата:
yudjin:
В Астане так делают.

В Астане кондукторы есть и вход и выход - через любую дверь. И несколько валидаторов в автобусе. Так было, по крайней мере, в прошлом году.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6994
В чем сила, брат? В валидаторе...
Отправлено: 15.10.20 - 14:23
#4
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Цитата:
Victor Yang:
В Астане кондукторы есть и вход и выход - через любую дверь.

Не во всех. На дверях многих автобусов висит бумажка "Автобус без кондуктора", поэтом народ сразу ломится к передней двери.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13244
Re: В чем сила, брат? В валидаторе...
Отправлено: 15.10.20 - 14:39
#5
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Цитата:
yudjin:
Не во всех.

Не знал. Но нам всегда попадались с кондуктором.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1148
Re: В чем сила, брат? В валидаторе...
Отправлено: 15.10.20 - 18:32
#6
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Повышенные требования к стажу и опыту для работы на пассажирских перевозках были всегда. И они полностью оправданы, не дрова возят.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
992
Re: В чем сила, брат? В валидаторе...
Отправлено: 16.10.20 - 17:20
#7
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Цитата:
КГСПС:
Повышенные требования к стажу и опыту для работы на пассажирских перевозках были всегда. И они полностью оправданы, не дрова возят.


Был период лет 8 назад, когда на 13й маршрут попадали ну очень молодые водители. Возможно, они про это вспоминают - как-то получалось у них обойти правила.

И например, не помню, чтобы раньше было правило про минимальный возраст для водителя автобуса в 25 лет, и стаж в 5 лет. Вроде простое было требование: непрерывный стаж 3 года.
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