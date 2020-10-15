Отправлено: - 11:01

- У нас существовала система бумажного билетирования, но большинству пассажиров лишние бумажки оказались попросту не нужны, - отмечает Панасенко.

Пассажир в таком случае заходит через переднюю дверь, оплачивает проезд, занимает любое место и выходит через любую дверь автобуса.

Цитата:Да не надо все на пассажиров пенять.... Водителям было в лом их отрывать. Я езжу не часто и всего пару раз в "тройке" выдавал. Потому что не надо это не им, ни хозяевам, ни акимату...Вот и пробуксовывает система. Сомневаюсь, что вскоре заработает.Цитата:В Астане так делают. В час пик в полный автобус сначала набивают еще больше людей, а потом открывают дверь чтобы вышли.Вы представляете как это будет в дачных автобусах, когда народ гружен тележками, сумками, вёдрами.