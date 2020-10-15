Отправлено: - 20:54

юля елиссева:

Три попытки и все три раза отказ, с той же самой формулировкой.

Цитата:Там кроме отправки заявления, есть кнопка приложить документы, надо чеки об оплате.Сканировать и приложить к заявлению.У меня первый раз тоже был отказ-не хватает документов.У меня как писал все вернули.