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≡ Нужно ужесточить наказание для черных старателей - Альберт Рау
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40127
Нужно ужесточить наказание для черных старателей - Альберт Рау
Отправлено: 16.10.20 - 15:04
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По словам мажилисмена, золотодобывающие компании на протяжении многих лет испытывают острые проблемы, связанные с хищением и незаконным оборотом золотосодержащего сырья. Причем последние изменения в законодательстве не решили проблему.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
607
Re: Нужно ужесточить наказание для черных старателей - Альберт...
Отправлено: 16.10.20 - 15:04
#1
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усилить меры безопасности, ограждения, поставить военизированную охрану не? не пробовали? как зарабатывать они рады. а как доп расходы нести, так просим государство? это же АО. в чем проблема. в директоре?
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
992
Re: Нужно ужесточить наказание для черных старателей - Альберт...
Отправлено: 16.10.20 - 16:46
#2
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Цитата:
золотодобывающие компании на протяжении многих лет испытывают острые проблемы


Пусть охраняют лучше уже добытое, если воруют с их складов. А вот отдавать территории в собственность одной компании, а потом продвигать ужесточение наказания для всех остальных "незаконных старателей" - лоббирование интересов тех самых компаний.

Дальше что будет? Захотят буферную зону сделать шириной в 50 км вокруг рудников? Выселить всех с прилегающих населённых пунктов?
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