Отправлено: - 16:46

золотодобывающие компании на протяжении многих лет испытывают острые проблемы

Цитата:Пусть охраняют лучше уже добытое, если воруют с их складов. А вот отдавать территории в собственность одной компании, а потом продвигать ужесточение наказания для всех остальных "незаконных старателей" - лоббирование интересов тех самых компаний.Дальше что будет? Захотят буферную зону сделать шириной в 50 км вокруг рудников? Выселить всех с прилегающих населённых пунктов?