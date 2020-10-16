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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9652
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.10.20 - 13:18
#4651
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Цитата:
drakon:
144 000 яиц.


длинной это будет 9 километров 400 метров.
если их положить друг за другом.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20266
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.10.20 - 13:21
#4652
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Цитата:
alex_60:
если их положить друг за другом.

Это,смотря какой категории,
они будут... :lol: :-)
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Страница 311 из 311«1...309310311
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