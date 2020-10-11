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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1293
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.10.20 - 18:48
Цитата:
Красиво. Осени у Вас еще не чувствуется
Всем Привет. Из осеннего парка
Красиво. Осени у Вас еще не чувствуется
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.10.20 - 12:05
Цитата:
на тракторе?
Цитата:
а это не ты.
drakon:
Ехал сегодня в лесу.
Ехал сегодня в лесу.
на тракторе?
Цитата:
drakon:
Начали что-то, строить...
Начали что-то, строить...
а это не ты.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.10.20 - 12:08
12 октября 1810 года прошел первый Октоберфест.
В честь свадьбы Людвига I Баварского было устроено масштабное пиршество,
на которое пригласили всех жителей Мюнхена.
Это и положило начало легендарному празднику Октоберфест.
они тогда не знали , что 12 октября 2020 года
он будет выглядеть так . и люди будут другие.
пост 4623 в деревне.
и к тому же он будет отменен в эту дату.
В честь свадьбы Людвига I Баварского было устроено масштабное пиршество,
на которое пригласили всех жителей Мюнхена.
Это и положило начало легендарному празднику Октоберфест.
они тогда не знали , что 12 октября 2020 года
он будет выглядеть так . и люди будут другие.
пост 4623 в деревне.
и к тому же он будет отменен в эту дату.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.10.20 - 14:41
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.10.20 - 12:27
Говорят, Серый - вернулся...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.10.20 - 14:05
Парк, в городе. Осенью.
Никакой брусчатки,асфальта
и бордюров.Натура...
[Исправлено: drakon, 13.10.2020 - 14:08]
Никакой брусчатки,асфальта
и бордюров.Натура...
[Исправлено: drakon, 13.10.2020 - 14:08]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 5437
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.10.20 - 14:21
Красиво,у нас так за городом в любом околке только без этих прилизанных газонов,а обыкновенно по нашему!)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.10.20 - 12:23
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.10.20 - 13:56
почему в демократической стране Германия количество газет,
где есть функция комментирования, резко сократилось.
Сегодня комментарии остались только в Welt, Tagesspiegel, Zeit.
Это жёстко модерируемые форумы,
где редакции постоянно напоминают,
что надо держаться в рамках,
избегать спекуляций на тему,
а также стирают неугодные комменты и банят.
ссылка
где есть функция комментирования, резко сократилось.
Сегодня комментарии остались только в Welt, Tagesspiegel, Zeit.
Это жёстко модерируемые форумы,
где редакции постоянно напоминают,
что надо держаться в рамках,
избегать спекуляций на тему,
а также стирают неугодные комменты и банят.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.10.20 - 14:04
Алехс, ты что хотел сказать. то?...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.10.20 - 14:09
Цитата:
там же все написано.
комментировать не дают,
банят.
в абсолютном большинстве газет вообще нет комментариев.
демократия на нуле.
потому что власть запретила.
drakon:
ты что хотел сказать. то?...
ты что хотел сказать. то?...
там же все написано.
комментировать не дают,
банят.
в абсолютном большинстве газет вообще нет комментариев.
демократия на нуле.
потому что власть запретила.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.10.20 - 14:37
Цитата:
Алехс, а сколько раз тебя НГ,
тут банила? ПП - лишала?...
alex_60:
банят.
банят.
Алехс, а сколько раз тебя НГ,
тут банила? ПП - лишала?...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.10.20 - 16:01
Алехс, я тебе говорил,что
Однокласснику - напишу.
Бериком звать его...
Однокласснику - напишу.
Бериком звать его...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.10.20 - 17:05
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.10.20 - 13:08
На ярмарке завтра будет 144 000 яиц.
Вот цену - не знаю...
[Исправлено: drakon, 16.10.2020 - 13:08]
Вот цену - не знаю...
[Исправлено: drakon, 16.10.2020 - 13:08]
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