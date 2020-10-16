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≡ Приговор по делу о незаконной депортации супруги Аблязова вынесли в Италии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40126
Приговор по делу о незаконной депортации супруги Аблязова вынесли в Италии
Отправлено: 16.10.20 - 11:28
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Алма Шалабаева вместе с малолетней дочерью была депортирована из Италии 31 мая 2013 года. Этому предшествовала ночная спецоперация итальянской полиции с целью ареста ее супруга Мухтара Аблязова, который успел покинуть Италию.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5437
Re: Приговор по делу о незаконной депортации супруги Аблязова...
Отправлено: 16.10.20 - 11:28
#1
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Цитата-/Аблязов заявил, что за этим стоит «рука Казахстана/


Зря Аблязов эту версию выдал
Теперь прям гордость за страну берёт,что мы выходим на мировой уровень влияния)




Цитата-/57-летний Мухтар Аблязов отрицает все предъявляемые ему обвинения, называя их политически мотивированными./


Экс-акиму Костаная Ахметжанову надо сделать тоже самое и сразу его все полюбят

У Аблязова получилось,у Фургала получилось,значит надо пробовать)
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