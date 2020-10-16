Re: Приговор по делу о незаконной депортации супруги Аблязова...

Отправлено: - 11:28

Цитата-/Аблязов заявил, что за этим стоит «рука Казахстана/





Зря Аблязов эту версию выдал

Теперь прям гордость за страну берёт,что мы выходим на мировой уровень влияния)









Цитата-/57-летний Мухтар Аблязов отрицает все предъявляемые ему обвинения, называя их политически мотивированными./





Экс-акиму Костаная Ахметжанову надо сделать тоже самое и сразу его все полюбят



У Аблязова получилось,у Фургала получилось,значит надо пробовать)