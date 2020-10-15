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≡ О родственниках и подарках - новые и старые методы борьбы с коррупцией прокомментировали в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40125
О родственниках и подарках - новые и старые методы борьбы с коррупцией прокомментировали в Костанае
Отправлено: 15.10.20 - 23:01
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16 октября вступает в силу Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия коррупции". О том, как он будет работать, рассказали сегодня на брифинге в департаменте Агентства по противодействию коррупции.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4164
Re: О родственниках и подарках - новые и старые методы борьбы с...
Отправлено: 15.10.20 - 23:01
#1
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Не могу понять, почему не ужесточат наказание за такое деяние? Я не предлагаю драконовские меры как в Китае, но то что имеется на сегодня больше похоже на рулетку в казино
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8129
Re: О родственниках и подарках - новые и старые методы борьбы с...
Отправлено: 15.10.20 - 23:07
#2
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Много народу получили поощрение от государства за нулевую терпимость к коррупции и проявление гражданской позиции?)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9650
Re: О родственниках и подарках - новые и старые методы борьбы с...
Отправлено: 16.10.20 - 09:51
#3
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вчера был наверное день,когда
подарки валились кучами на госслужащих
и их родственников.
последний рывок ,так сказать,
впрок на будущие "дела".
теперь нельзя.
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