Re: О родственниках и подарках - новые и старые методы борьбы с...

Отправлено: - 23:01

Не могу понять, почему не ужесточат наказание за такое деяние? Я не предлагаю драконовские меры как в Китае, но то что имеется на сегодня больше похоже на рулетку в казино