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≡ Президент Кыргызстана уходит в отставку
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40123
Президент Кыргызстана уходит в отставку
Отправлено: 15.10.20 - 14:23
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"К сожалению, агрессия не утихает, требование моей немедленной отставки продолжается. Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту. В этом случае прольется кровь, это неизбежно", - говорится в обращении Жээнбекова.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20264
Президент Кыргызстана уходит в отставку
Отправлено: 15.10.20 - 21:35
#15
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Цитата:
maxsaf:
Походу кто-то перебрался в параллельную реальность на ПМЖ,

Цитата:
таноми52:
Вы ПРАВЫ, Макс! :lol:


Теперь, абайка, поуехОвший?... :lol: :-o ;-)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5434
Президент Кыргызстана уходит в отставку
Отправлено: 15.10.20 - 21:37
#16
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Акрос беру свои слова назад,всё-таки стадо) уже третий отметился
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