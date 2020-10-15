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Президент Кыргызстана уходит в отставку
Президент Кыргызстана уходит в отставку
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40123
Президент Кыргызстана уходит в отставку
Отправлено: 15.10.20 - 14:23
"К сожалению, агрессия не утихает, требование моей немедленной отставки продолжается. Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту. В этом случае прольется кровь, это неизбежно", - говорится в обращении Жээнбекова.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 1809
Президент Кыргызстана уходит в отставку
Отправлено: 15.10.20 - 14:23
мужЫк! Достойный пример некоторым другим диктаторам, цепляющимся за власть десятилетиями!
[Исправлено: юля елиссева, 15.10.2020 - 14:25]
[Исправлено: юля елиссева, 15.10.2020 - 14:25]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13244
Президент Кыргызстана уходит в отставку
Отправлено: 15.10.20 - 14:42
Ну теперь посмотрим - успокоится ли народ. Очень сомневаюсь. Теперь борьба за власть руками простого народа будет ещё сильней. Гражданская война у них на пороге.
[Исправлено: Victor Yang, 15.10.2020 - 14:44]
[Исправлено: Victor Yang, 15.10.2020 - 14:44]
Re: Президент Кыргызстана уходит в отставку
Отправлено: 15.10.20 - 14:47
Рохля....царь Николашка ушел после него страна развалилась, Горбачь ушел после него страна развалилась,недавний пример Янукович ушел после него тоже война и кровь,так просто не бывает что бы кровь не проливать,она всеровно прольётся,вопрос в колличестве а тут народ выбирал себе президента а их законно избранный президент бросил народ на произвол судьбы,бросил на съедение бандам и группировкам,рохля и есть
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 05.07.13
- Сообщений:
- 3032
Re: Президент Кыргызстана уходит в отставку
Отправлено: 15.10.20 - 14:59
Цитата:
так же законно как и у нас? Или в РФ или а РБ? Если так же, то народ правильно сделал.
abaika95:
а тут народ выбирал себе президента а их законно избранный президент бросил народ
а тут народ выбирал себе президента а их законно избранный президент бросил народ
так же законно как и у нас? Или в РФ или а РБ? Если так же, то народ правильно сделал.
Президент Кыргызстана уходит в отставку
Отправлено: 15.10.20 - 15:14
Цитата-/так же законно как и у нас? Или в РФ или а РБ? Если так же, то народ правильно сделал./
Пока большинство поддерживает президента всё законно,никто силой власть в наших республиках не узурпировал,как раз наоборот,дикое меньшинство лезет во власть и пытается преподнести себя народом а по факту они узурпаторы
Если посмотрим на примере РБ то всё как раз так и есть
Пока большинство поддерживает президента всё законно,никто силой власть в наших республиках не узурпировал,как раз наоборот,дикое меньшинство лезет во власть и пытается преподнести себя народом а по факту они узурпаторы
Если посмотрим на примере РБ то всё как раз так и есть
Президент Кыргызстана уходит в отставку
Отправлено: 15.10.20 - 16:00
Цитата:
Мог бы, в Библиотеку - перейти...
abaika95:
а их законно избранный президент бросил народ на произвол судьбы,б
а их законно избранный президент бросил народ на произвол судьбы,б
Мог бы, в Библиотеку - перейти...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1040
Re: Президент Кыргызстана уходит в отставку
Отправлено: 15.10.20 - 16:21
Цитата:
Народ - это, в принципе СТАДО баранов. Абайку можно уважать или не уважать, но тут он ПРАВ: кто послушал этот самый народ в 1991 году - НИКТО; всё решает "агрессивное" и воинствующее настроенная и , наверное, неплохо оплаченное, меньшинство. И в октябре 1917 году и в августе 1991 году и в октябре 1993 году в России жизнь на многие годы решило всё то же агрессивное меньшинство и как пастух своё стадо, повело за собой весь остальной народ. Народ, в массе своей БЕЗМОЛСТВОВАЛ, наблюдал со стороны, был занят своими насущными делами.
По мне: не надо что бы у нас было как в Беларуси, Киргизий, Украине - пусть президенты ( и первый и второй) уходят ЕСТЕСТВЕННЫМ путём и таким же естественным путём происходит их смена.
Как говориться: худой мир - лучше доброй войны.
Сергей_я:
то народ правильно сделал.
то народ правильно сделал.
Народ - это, в принципе СТАДО баранов. Абайку можно уважать или не уважать, но тут он ПРАВ: кто послушал этот самый народ в 1991 году - НИКТО; всё решает "агрессивное" и воинствующее настроенная и , наверное, неплохо оплаченное, меньшинство. И в октябре 1917 году и в августе 1991 году и в октябре 1993 году в России жизнь на многие годы решило всё то же агрессивное меньшинство и как пастух своё стадо, повело за собой весь остальной народ. Народ, в массе своей БЕЗМОЛСТВОВАЛ, наблюдал со стороны, был занят своими насущными делами.
По мне: не надо что бы у нас было как в Беларуси, Киргизий, Украине - пусть президенты ( и первый и второй) уходят ЕСТЕСТВЕННЫМ путём и таким же естественным путём происходит их смена.
Как говориться: худой мир - лучше доброй войны.
Президент Кыргызстана уходит в отставку
Отправлено: 15.10.20 - 17:47
Цитата:
Ногами - вперёд? Тогда они не уходят, их выносят...
ACROS:
пусть президенты ( и первый и второй) уходят ЕСТЕСТВЕННЫМ путём
пусть президенты ( и первый и второй) уходят ЕСТЕСТВЕННЫМ путём
Ногами - вперёд? Тогда они не уходят, их выносят...
Re: Президент Кыргызстана уходит в отставку
Отправлено: 15.10.20 - 20:08
Цитата-/Народ - это, в принципе СТАДО баранов/
Резюмирует социолог.)
Цитата-/Абайку можно уважать или не уважать, но тут он ПРАВ:/
Абайку можно на свой страх и риск даже не любить, но я ПРАВ всегда, просто потомучто я излагаю свое мнение а оно не может быть не правым,также как вы думаете о мнении своём) а колличество тех кто со мной согласен или нет, не означает что моё мнение "правее" это показатель только того, на сколько "разность" или плюрализм мнений влияет на общество в том или ином вопросе ) когда у людей по каждому вопросу есть одно единое,цельное мнение,без оппозиции и разногласий то это не есть хорошо) это путь к диктатуре) а этого в обсуждаемом пространстве допускать нельзя)
Резюмирует социолог.)
Цитата-/Абайку можно уважать или не уважать, но тут он ПРАВ:/
Абайку можно на свой страх и риск даже не любить, но я ПРАВ всегда, просто потомучто я излагаю свое мнение а оно не может быть не правым,также как вы думаете о мнении своём) а колличество тех кто со мной согласен или нет, не означает что моё мнение "правее" это показатель только того, на сколько "разность" или плюрализм мнений влияет на общество в том или ином вопросе ) когда у людей по каждому вопросу есть одно единое,цельное мнение,без оппозиции и разногласий то это не есть хорошо) это путь к диктатуре) а этого в обсуждаемом пространстве допускать нельзя)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 8125
Президент Кыргызстана уходит в отставку
Отправлено: 15.10.20 - 20:17
Цитата:
Походу кто-то перебрался в параллельную реальность на ПМЖ, поправьте меня, если я не ПРАВ))
abaika95:
но я ПРАВ всегда
но я ПРАВ всегда
Походу кто-то перебрался в параллельную реальность на ПМЖ, поправьте меня, если я не ПРАВ))
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1040
Re: Президент Кыргызстана уходит в отставку
Отправлено: 15.10.20 - 20:26
Цитата:
В огороде бузина, в Киеве дядька. Куда то вас в сторону понесло, у Сталина - это называлось "Головокружение от успехов" или же по современному "культик личности". Ваша "правда", так же как и ваша "правота" в вашем "мирке" - всегда относительна относительно истины, и смотря в какой среде и в какой момент и в чьих интересах она "произносится". Цитата:
abaika95:
Резюмирует социолог.)
Да, грубо - но оно так и есть.
Есть стадо, есть пастух; есть паства, есть пастырь.
abaika95:
но я ПРАВ всегда,
но я ПРАВ всегда,
В огороде бузина, в Киеве дядька. Куда то вас в сторону понесло, у Сталина - это называлось "Головокружение от успехов" или же по современному "культик личности". Ваша "правда", так же как и ваша "правота" в вашем "мирке" - всегда относительна относительно истины, и смотря в какой среде и в какой момент и в чьих интересах она "произносится". Цитата:
abaika95:
Резюмирует социолог.)
Да, грубо - но оно так и есть.
Есть стадо, есть пастух; есть паства, есть пастырь.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5777
Президент Кыргызстана уходит в отставку
Отправлено: 15.10.20 - 21:06
Цитата:
Если Вы это ещё и социализируете по признакам, то будет просто шикарно.
У меня словооборотов просто не хвати, для подтверждения данного выражения.
И всё сойдётся у обычному... да знаешь...
ACROS:
Есть стадо, есть пастух; есть паства, есть пастырь.
Есть стадо, есть пастух; есть паства, есть пастырь.
Если Вы это ещё и социализируете по признакам, то будет просто шикарно.
У меня словооборотов просто не хвати, для подтверждения данного выражения.
И всё сойдётся у обычному... да знаешь...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2051
Re: Президент Кыргызстана уходит в отставку
Отправлено: 15.10.20 - 21:25
Цитата:
Вы ПРАВЫ, Макс!
maxsaf:
Походу кто-то перебрался в параллельную реальность на ПМЖ, поправьте меня, если я не ПРАВ))
Походу кто-то перебрался в параллельную реальность на ПМЖ, поправьте меня, если я не ПРАВ))
Вы ПРАВЫ, Макс!
Re: Президент Кыргызстана уходит в отставку
Отправлено: 15.10.20 - 21:33
Цитата-/Походу кто-то перебрался в параллельную реальность на ПМЖ/
Цитата-/Вы ПРАВЫ, Макс/
Ну понятно,все кто надо прочитал так как надо, вот только акрос подкачал) не ожидал от него)
Цитата-/ Ваша "правда", так же как и ваша "правота" в вашем "мирке" - всегда относительна/
Я вроде как бы об этом и написал,но вы увидели только ЯПРАВ)
Цитата-/Да, грубо - но оно так и есть.Есть стадо, есть пастух; есть паства, есть пастырь./
А ещё есть пластырь
Все как мне кажется сложнее концепции пастух-стадо
Я больше склоняюсь к скотному двору Оруэлла )
Цитата-/Вы ПРАВЫ, Макс/
Ну понятно,все кто надо прочитал так как надо, вот только акрос подкачал) не ожидал от него)
Цитата-/ Ваша "правда", так же как и ваша "правота" в вашем "мирке" - всегда относительна/
Я вроде как бы об этом и написал,но вы увидели только ЯПРАВ)
Цитата-/Да, грубо - но оно так и есть.Есть стадо, есть пастух; есть паства, есть пастырь./
А ещё есть пластырь
Все как мне кажется сложнее концепции пастух-стадо
Я больше склоняюсь к скотному двору Оруэлла )
-
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