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≡ Президент Кыргызстана уходит в отставку
 
 
Страница 1 из 212»
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40123
Президент Кыргызстана уходит в отставку
Отправлено: 15.10.20 - 14:23
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"К сожалению, агрессия не утихает, требование моей немедленной отставки продолжается. Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту. В этом случае прольется кровь, это неизбежно", - говорится в обращении Жээнбекова.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1809
Президент Кыргызстана уходит в отставку
Отправлено: 15.10.20 - 14:23
#1
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мужЫк! Достойный пример некоторым другим диктаторам, цепляющимся за власть десятилетиями!

[Исправлено: юля елиссева, 15.10.2020 - 14:25]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13244
Президент Кыргызстана уходит в отставку
Отправлено: 15.10.20 - 14:42
#2
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Ну теперь посмотрим - успокоится ли народ. Очень сомневаюсь. Теперь борьба за власть руками простого народа будет ещё сильней. Гражданская война у них на пороге.

[Исправлено: Victor Yang, 15.10.2020 - 14:44]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5434
Re: Президент Кыргызстана уходит в отставку
Отправлено: 15.10.20 - 14:47
#3
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Рохля....царь Николашка ушел после него страна развалилась, Горбачь ушел после него страна развалилась,недавний пример Янукович ушел после него тоже война и кровь,так просто не бывает что бы кровь не проливать,она всеровно прольётся,вопрос в колличестве а тут народ выбирал себе президента а их законно избранный президент бросил народ на произвол судьбы,бросил на съедение бандам и группировкам,рохля и есть
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Сергей_я
§ Сергей_я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.07.13
Сообщений:
3032
Re: Президент Кыргызстана уходит в отставку
Отправлено: 15.10.20 - 14:59
#4
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Цитата:
abaika95:
а тут народ выбирал себе президента а их законно избранный президент бросил народ

так же законно как и у нас? Или в РФ или а РБ? Если так же, то народ правильно сделал.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5434
Президент Кыргызстана уходит в отставку
Отправлено: 15.10.20 - 15:14
#5
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Цитата-/так же законно как и у нас? Или в РФ или а РБ? Если так же, то народ правильно сделал./



Пока большинство поддерживает президента всё законно,никто силой власть в наших республиках не узурпировал,как раз наоборот,дикое меньшинство лезет во власть и пытается преподнести себя народом а по факту они узурпаторы

Если посмотрим на примере РБ то всё как раз так и есть
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20264
Президент Кыргызстана уходит в отставку
Отправлено: 15.10.20 - 16:00
#6
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Цитата:
abaika95:
а их законно избранный президент бросил народ на произвол судьбы,б

Мог бы, в Библиотеку - перейти... :lol: :oops:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1040
Re: Президент Кыргызстана уходит в отставку
Отправлено: 15.10.20 - 16:21
#7
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Цитата:
Сергей_я:
то народ правильно сделал.


Народ - это, в принципе СТАДО баранов. Абайку можно уважать или не уважать, но тут он ПРАВ: кто послушал этот самый народ в 1991 году - НИКТО; всё решает "агрессивное" и воинствующее настроенная и , наверное, неплохо оплаченное, меньшинство. И в октябре 1917 году и в августе 1991 году и в октябре 1993 году в России жизнь на многие годы решило всё то же агрессивное меньшинство и как пастух своё стадо, повело за собой весь остальной народ. Народ, в массе своей БЕЗМОЛСТВОВАЛ, наблюдал со стороны, был занят своими насущными делами.

По мне: не надо что бы у нас было как в Беларуси, Киргизий, Украине - пусть президенты ( и первый и второй) уходят ЕСТЕСТВЕННЫМ путём и таким же естественным путём происходит их смена.
Как говориться: худой мир - лучше доброй войны.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20264
Президент Кыргызстана уходит в отставку
Отправлено: 15.10.20 - 17:47
#8
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Цитата:
ACROS:
пусть президенты ( и первый и второй) уходят ЕСТЕСТВЕННЫМ путём

Ногами - вперёд? Тогда они не уходят, их выносят... 8-) :-o
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5434
Re: Президент Кыргызстана уходит в отставку
Отправлено: 15.10.20 - 20:08
#9
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Цитата-/Народ - это, в принципе СТАДО баранов/




Резюмирует социолог.)





Цитата-/Абайку можно уважать или не уважать, но тут он ПРАВ:/



Абайку можно на свой страх и риск даже не любить, но я ПРАВ всегда, просто потомучто я излагаю свое мнение а оно не может быть не правым,также как вы думаете о мнении своём) а колличество тех кто со мной согласен или нет, не означает что моё мнение "правее" это показатель только того, на сколько "разность" или плюрализм мнений влияет на общество в том или ином вопросе ) когда у людей по каждому вопросу есть одно единое,цельное мнение,без оппозиции и разногласий то это не есть хорошо) это путь к диктатуре) а этого в обсуждаемом пространстве допускать нельзя)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8125
Президент Кыргызстана уходит в отставку
Отправлено: 15.10.20 - 20:17
#10
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Цитата:
abaika95:
но я ПРАВ всегда

Походу кто-то перебрался в параллельную реальность на ПМЖ, поправьте меня, если я не ПРАВ))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1040
Re: Президент Кыргызстана уходит в отставку
Отправлено: 15.10.20 - 20:26
#11
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Цитата:
abaika95:
но я ПРАВ всегда,


В огороде бузина, в Киеве дядька. Куда то вас в сторону понесло, у Сталина - это называлось "Головокружение от успехов" или же по современному "культик личности". Ваша "правда", так же как и ваша "правота" в вашем "мирке" - всегда относительна относительно истины, и смотря в какой среде и в какой момент и в чьих интересах она "произносится". Цитата:


abaika95:
Резюмирует социолог.)

Да, грубо - но оно так и есть.
Есть стадо, есть пастух; есть паства, есть пастырь.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5777
Президент Кыргызстана уходит в отставку
Отправлено: 15.10.20 - 21:06
#12
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Цитата:
ACROS:
Есть стадо, есть пастух; есть паства, есть пастырь.

Если Вы это ещё и социализируете по признакам, то будет просто шикарно. :lol:
У меня словооборотов просто не хвати, для подтверждения данного выражения.
И всё сойдётся у обычному... да знаешь... :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2051
Re: Президент Кыргызстана уходит в отставку
Отправлено: 15.10.20 - 21:25
#13
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Цитата:
maxsaf:
Походу кто-то перебрался в параллельную реальность на ПМЖ, поправьте меня, если я не ПРАВ))


Вы ПРАВЫ, Макс! :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5434
Re: Президент Кыргызстана уходит в отставку
Отправлено: 15.10.20 - 21:33
#14
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Цитата-/Походу кто-то перебрался в параллельную реальность на ПМЖ/

Цитата-/Вы ПРАВЫ, Макс/


Ну понятно,все кто надо прочитал так как надо, вот только акрос подкачал) не ожидал от него)





Цитата-/ Ваша "правда", так же как и ваша "правота" в вашем "мирке" - всегда относительна/



Я вроде как бы об этом и написал,но вы увидели только ЯПРАВ)



Цитата-/Да, грубо - но оно так и есть.Есть стадо, есть пастух; есть паства, есть пастырь./



А ещё есть пластырь

Все как мне кажется сложнее концепции пастух-стадо
Я больше склоняюсь к скотному двору Оруэлла )
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