Re: Президент Кыргызстана уходит в отставку

Отправлено: - 20:08

Цитата-/Народ - это, в принципе СТАДО баранов/









Резюмирует социолог.)











Цитата-/Абайку можно уважать или не уважать, но тут он ПРАВ:/







Абайку можно на свой страх и риск даже не любить, но я ПРАВ всегда, просто потомучто я излагаю свое мнение а оно не может быть не правым,также как вы думаете о мнении своём) а колличество тех кто со мной согласен или нет, не означает что моё мнение "правее" это показатель только того, на сколько "разность" или плюрализм мнений влияет на общество в том или ином вопросе ) когда у людей по каждому вопросу есть одно единое,цельное мнение,без оппозиции и разногласий то это не есть хорошо) это путь к диктатуре) а этого в обсуждаемом пространстве допускать нельзя)