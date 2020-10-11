Отправлено: - 20:05

Ответы государственных и негосударственных организаций на обращения граждан и другие документы даются на государственном языке или на языке обращения.

Цитата:Чё за или? На чье усмотрение, организации или гражданина, ждущего ответ? Неужели трудно было добавить после точки "на усмотрение самой организации" или "на выбор обратившегося"