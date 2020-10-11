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≡ Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
 
 
Страница 16 из 16«1...141516
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40122
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 09:56
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Недавно казахстанские СМИ сообщили, что тележурналист Анна Данченко предложила урезать зарплаты на 30% тем, кто не знает казахский язык. Если даже такое и случится, это повлечет негативные последствия.
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A
§ Almat
(Пользователи)
Регистрация:
15.10.20
Сообщений:
1
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 15.10.20 - 10:42
#225
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Вообще-то, термин "оралманы" заменили не на "кандос", а на "кандас"!!!
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
580
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 15.10.20 - 11:04
#226
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Цитата:
Almat:
Вообще-то, термин "оралманы" заменили

Исправил, спасибо
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1809
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 15.10.20 - 12:36
#227
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Цитата:
Almat:
оралманы"

вот было весело раньше - забиваешь в англоязычный поисковик Oralman, задаешь поиск по картинкам и выдаёт просто великолепный результат! Реакция англоязычных иностранцев на это слово тоже всегда веселила.
Теперь вот, придумали слово кандос. Какой логикой интересно руководствовались? Чтобы теперь франкоязычные гости нашей страны могли посмеяться?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5432
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 15.10.20 - 12:59
#228
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Цитата-/вот было весело раньше - забиваешь в англоязычный поисковик Oralman, задаешь поиск по картинкам и выдаёт просто великолепный результат!/



Извращался на досуге?



Цитата-/Теперь вот, придумали слово кандос. Какой логикой интересно руководствовались? Чтобы теперь франкоязычные гости нашей страны могли посмеяться?/


Ты уже и это слово пробил ? И как? кайфово?)



Забей Китайское слово Hui и получай удовольствие )
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20260
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 15.10.20 - 16:36
#229
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Цитата:
abaika95:
на Кубу ездили тоже не на пляжах отдыхать

Цитата:
abaika95:
либо работать)

Позвоню, я как-нибудь, свату своему.
Спрошу,его, что там на Кубе,
его жена, целым месяц - делала?
Где - работала?... :lol: :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9644
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 15.10.20 - 19:01
#230
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Ну что тут ещё обсуждать.
Казахский-государственный.
Русский - наравне, без всяких исключений.
По закону.
В обиходе-русский главный.
По факту.
Казахский-наравне.

[Исправлено: alex_60, 15.10.2020 - 19:34]
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8125
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 15.10.20 - 19:27
#231
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Я думал мы уже закончили обсуждение, но после последнего заявления прийдется начать по новой 8-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5432
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 15.10.20 - 19:47
#232
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Цитата-/, но после последнего заявления прийдется начать по новой/



Начинайте,все посмотрим)
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8125
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 15.10.20 - 19:56
#233
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Цитата:
alex_60:
Русский - наравне, без всяких исключений. По закону.

Наравне только для гос учреждений. Для частных компаний там ваще ниче не понятно.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9644
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 15.10.20 - 19:59
#234
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Цитата:
maxsaf:
Для частных компаний там ваще ниче не понятно.

Там на гос языке не разговаривают.
Русский, только.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5432
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 15.10.20 - 20:00
#235
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Цитата-/Наравне только для гос учреждений. Для частных компаний там ваще ниче не понятно./



Эх скучно,одно и тоже по пятому кругу.....
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8125
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 15.10.20 - 20:01
#236
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Цитата:
В работе негосударственных организаций используются государственный и, при необходимости, другие языки.

Кто решает, есть ли необходимость? Организация или потребитель, который обратился в эту организацию? Или каждый работник этой организации решает это для себя?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8125
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 15.10.20 - 20:05
#237
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Цитата:
Ответы государственных и негосударственных организаций на обращения граждан и другие документы даются на государственном языке или на языке обращения.
Чё за или? На чье усмотрение, организации или гражданина, ждущего ответ? Неужели трудно было добавить после точки "на усмотрение самой организации" или "на выбор обратившегося"
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8125
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 15.10.20 - 20:07
#238
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Надо закон переписать, слишком много непоняток, разночтений и противоречивых статей)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8125
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 15.10.20 - 20:08
#239
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Цитата:
abaika95:
Эх скучно,одно и тоже по пятому кругу.

По четвертому. Список бесплатных курсов в студию))
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