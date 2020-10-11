Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия

Отправлено: - 12:59

Цитата-/вот было весело раньше - забиваешь в англоязычный поисковик Oralman, задаешь поиск по картинкам и выдаёт просто великолепный результат!/







Извращался на досуге?







Цитата-/Теперь вот, придумали слово кандос. Какой логикой интересно руководствовались? Чтобы теперь франкоязычные гости нашей страны могли посмеяться?/





Ты уже и это слово пробил ? И как? кайфово?)







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