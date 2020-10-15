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≡ Евгений ПОЛУЯНОВ: Обещания не зеленеют!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40122
Евгений ПОЛУЯНОВ: Обещания не зеленеют!
Отправлено: 15.10.20 - 11:57
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В апреле в Костанае десятки взрослых деревьев спиливали и выкорчёвывали на участке проспекта между улицами Майлина и Темирбаева. Взамен обещали посадить сотни новых. Уже тогда горожане усомнились в цифрах. И жители были правы.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5431
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Обещания не зеленеют!
Отправлено: 15.10.20 - 11:57
#1
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Цитата-/На всем протяжении участка проспекта я насчитал всего 41 прутик тополя с обеих сторон. При заявленных 350-ти/



Остальные видно решили вдоль "Назарбаева" высадить
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5431
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Обещания не зеленеют!
Отправлено: 15.10.20 - 12:19
#2
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Евгений перейди уже от слов к делу,все же поняли что во власти нет грамотных садоводов и дачников твоего уровня,если хочешь чтобы было хорошо а не тяп-ляп иди как общественный контроль, журналиста НГ Пикельную возьми с собой и "долбайте" "долбайте" чинуш по носу с предложениями где надо а где не надо деревья сажать,выносите на обсуждение всю зелёную политику в городе,обращайтесь в акимат а то сейчас получается что констататор фактов ходит и докапывается до каждого отдельного кустика)


Щас ещё активист-калаллизатор(от слова кала-город) Юджин придет и будет тебя тут урбанизьму учить)
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
364
Евгений ПОЛУЯНОВ: Обещания не зеленеют!
Отправлено: 15.10.20 - 12:34
#3
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Цитата:
abaika95:

Ни кто не перекроет себе кормушку, а потому и будут саженцы сохнуть.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1809
Евгений ПОЛУЯНОВ: Обещания не зеленеют!
Отправлено: 15.10.20 - 12:45
#4
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Сказано же на уровне национальной идеологии, что мы страна великой степи. Значит степь должна быть всюду! И никаких деревьев!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5431
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Обещания не зеленеют!
Отправлено: 15.10.20 - 13:00
#5
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Цитата-/Ни кто не перекроет себе кормушку, а потому и будут саженцы сохнуть./



Не надо строить теории заговора там где их нет,про колесо в Рудном тоже говорили ниче не получится но сталкер не болтал а смог)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4162
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Обещания не зеленеют!
Отправлено: 15.10.20 - 13:13
#6
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Хочу на пустыре возле дома рощу разбить или из сосен бор посадить, дайте мне пожалуйста саженцев, бесплатно!
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
414
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Обещания не зеленеют!
Отправлено: 15.10.20 - 17:05
#7
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Мне кажется, НГ стоит сделать официальный запрос по количеству деревьев, месту их высадки (если кол-во совпадает) и фактическому соответствию проведенной реконструкции ее плану. А потом Гиньятову писать в прокуратуру и т.д.
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Сергей_я
§ Сергей_я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.07.13
Сообщений:
3032
Евгений ПОЛУЯНОВ: Обещания не зеленеют!
Отправлено: 15.10.20 - 17:19
#8
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Цитата:
Я:
Ни кто не перекроет себе кормушку, а потому и будут саженцы сохнуть.

так же как и с асфальтом
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
442
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Обещания не зеленеют!
Отправлено: 15.10.20 - 18:51
#9
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Жень, представь
Цитата:
Щас ещё активист-калаллизатор(от слова кала-город) Юджин придет и будет тебя тут урбанизьму учить) Источник:

:lol: :lol:
Профайл
Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
364
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Обещания не зеленеют!
Отправлено: 15.10.20 - 19:23
#10
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Цитата:
сайлау курманов:
рощу разбить или из сосен бор

Для этого нужно подъехать к лесникам и они покажут вам, где можно выкопать 2-3 леток . Старше на нужно, приживаются хуже
Профайл
Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
364
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Обещания не зеленеют!
Отправлено: 15.10.20 - 19:24
#11
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Цитата:
abaika95:
строить теории заговора

Либо вы живете в другом измерении, либо отрабатываете зряплату не лучшим образом.
Можете не отвечать
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8120
Евгений ПОЛУЯНОВ: Обещания не зеленеют!
Отправлено: 15.10.20 - 19:29
#12
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Цитата:
electro:
Жень, представь

Самоистязание какое-то))
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8120
Евгений ПОЛУЯНОВ: Обещания не зеленеют!
Отправлено: 15.10.20 - 19:30
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Либо вы живете в другом измерении, либо отрабатываете зряплату не лучшим образом.

Одно другому не мешает))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5431
Евгений ПОЛУЯНОВ: Обещания не зеленеют!
Отправлено: 15.10.20 - 19:45
#14
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Цитата-/Либо вы живете в другом измерении, либо отрабатываете зряплату не лучшим образом.Можете не отвечать/




Тоже самое могу написать вам) можете отвечать или нет,мне пофиг)
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