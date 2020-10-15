Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Евгений ПОЛУЯНОВ: Обещания не зеленеют!
Евгений ПОЛУЯНОВ: Обещания не зеленеют!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40122
Евгений ПОЛУЯНОВ: Обещания не зеленеют!
Отправлено: 15.10.20 - 11:57
В апреле в Костанае десятки взрослых деревьев спиливали и выкорчёвывали на участке проспекта между улицами Майлина и Темирбаева. Взамен обещали посадить сотни новых. Уже тогда горожане усомнились в цифрах. И жители были правы.
Читать новость
Читать новость
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Обещания не зеленеют!
Отправлено: 15.10.20 - 11:57
Цитата-/На всем протяжении участка проспекта я насчитал всего 41 прутик тополя с обеих сторон. При заявленных 350-ти/
Остальные видно решили вдоль "Назарбаева" высадить
Остальные видно решили вдоль "Назарбаева" высадить
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Обещания не зеленеют!
Отправлено: 15.10.20 - 12:19
Евгений перейди уже от слов к делу,все же поняли что во власти нет грамотных садоводов и дачников твоего уровня,если хочешь чтобы было хорошо а не тяп-ляп иди как общественный контроль, журналиста НГ Пикельную возьми с собой и "долбайте" "долбайте" чинуш по носу с предложениями где надо а где не надо деревья сажать,выносите на обсуждение всю зелёную политику в городе,обращайтесь в акимат а то сейчас получается что констататор фактов ходит и докапывается до каждого отдельного кустика)
Щас ещё активист-калаллизатор(от слова кала-город) Юджин придет и будет тебя тут урбанизьму учить)
Щас ещё активист-калаллизатор(от слова кала-город) Юджин придет и будет тебя тут урбанизьму учить)
Евгений ПОЛУЯНОВ: Обещания не зеленеют!
Отправлено: 15.10.20 - 12:34
Цитата:
Ни кто не перекроет себе кормушку, а потому и будут саженцы сохнуть.
abaika95:
Ни кто не перекроет себе кормушку, а потому и будут саженцы сохнуть.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 1809
Евгений ПОЛУЯНОВ: Обещания не зеленеют!
Отправлено: 15.10.20 - 12:45
Сказано же на уровне национальной идеологии, что мы страна великой степи. Значит степь должна быть всюду! И никаких деревьев!
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Обещания не зеленеют!
Отправлено: 15.10.20 - 13:00
Цитата-/Ни кто не перекроет себе кормушку, а потому и будут саженцы сохнуть./
Не надо строить теории заговора там где их нет,про колесо в Рудном тоже говорили ниче не получится но сталкер не болтал а смог)
Не надо строить теории заговора там где их нет,про колесо в Рудном тоже говорили ниче не получится но сталкер не болтал а смог)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4162
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Обещания не зеленеют!
Отправлено: 15.10.20 - 13:13
Хочу на пустыре возле дома рощу разбить или из сосен бор посадить, дайте мне пожалуйста саженцев, бесплатно!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Хрустанай
- Регистрация:
- 04.02.13
- Сообщений:
- 414
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Обещания не зеленеют!
Отправлено: 15.10.20 - 17:05
Мне кажется, НГ стоит сделать официальный запрос по количеству деревьев, месту их высадки (если кол-во совпадает) и фактическому соответствию проведенной реконструкции ее плану. А потом Гиньятову писать в прокуратуру и т.д.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 05.07.13
- Сообщений:
- 3032
Евгений ПОЛУЯНОВ: Обещания не зеленеют!
Отправлено: 15.10.20 - 17:19
Цитата:
так же как и с асфальтом
Я:
Ни кто не перекроет себе кормушку, а потому и будут саженцы сохнуть.
Ни кто не перекроет себе кормушку, а потому и будут саженцы сохнуть.
так же как и с асфальтом
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 442
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Обещания не зеленеют!
Отправлено: 15.10.20 - 18:51
Жень, представь
Цитата:
Цитата:
Щас ещё активист-калаллизатор(от слова кала-город) Юджин придет и будет тебя тут урбанизьму учить) Источник:
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Обещания не зеленеют!
Отправлено: 15.10.20 - 19:23
Цитата:
Для этого нужно подъехать к лесникам и они покажут вам, где можно выкопать 2-3 леток . Старше на нужно, приживаются хуже
сайлау курманов:
рощу разбить или из сосен бор
рощу разбить или из сосен бор
Для этого нужно подъехать к лесникам и они покажут вам, где можно выкопать 2-3 леток . Старше на нужно, приживаются хуже
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Обещания не зеленеют!
Отправлено: 15.10.20 - 19:24
Цитата:
Либо вы живете в другом измерении, либо отрабатываете зряплату не лучшим образом.
Можете не отвечать
abaika95:
строить теории заговора
строить теории заговора
Либо вы живете в другом измерении, либо отрабатываете зряплату не лучшим образом.
Можете не отвечать
Евгений ПОЛУЯНОВ: Обещания не зеленеют!
Отправлено: 15.10.20 - 19:29
Цитата:
Самоистязание какое-то))
electro:
Жень, представь
Жень, представь
Самоистязание какое-то))
Евгений ПОЛУЯНОВ: Обещания не зеленеют!
Отправлено: 15.10.20 - 19:30
Цитата:
Одно другому не мешает))
Я:
Либо вы живете в другом измерении, либо отрабатываете зряплату не лучшим образом.
Либо вы живете в другом измерении, либо отрабатываете зряплату не лучшим образом.
Одно другому не мешает))
Евгений ПОЛУЯНОВ: Обещания не зеленеют!
Отправлено: 15.10.20 - 19:45
Цитата-/Либо вы живете в другом измерении, либо отрабатываете зряплату не лучшим образом.Можете не отвечать/
Тоже самое могу написать вам) можете отвечать или нет,мне пофиг)
Тоже самое могу написать вам) можете отвечать или нет,мне пофиг)
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 27
|Зарегистрированные пользователи: maxsaf
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать