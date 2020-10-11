Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40122
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 09:56
Недавно казахстанские СМИ сообщили, что тележурналист Анна Данченко предложила урезать зарплаты на 30% тем, кто не знает казахский язык. Если даже такое и случится, это повлечет негативные последствия.
Читать новость
Читать новость
A
(Пользователи)
- Регистрация:
- 15.10.20
- Сообщений:
- 1
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 15.10.20 - 10:42
Вообще-то, термин "оралманы" заменили не на "кандос", а на "кандас"!!!
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 580
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 15.10.20 - 11:04
Цитата:
Исправил, спасибо
Almat:
Вообще-то, термин "оралманы" заменили
Вообще-то, термин "оралманы" заменили
Исправил, спасибо
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 1809
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 15.10.20 - 12:36
Цитата:
вот было весело раньше - забиваешь в англоязычный поисковик Oralman, задаешь поиск по картинкам и выдаёт просто великолепный результат! Реакция англоязычных иностранцев на это слово тоже всегда веселила.
Теперь вот, придумали слово кандос. Какой логикой интересно руководствовались? Чтобы теперь франкоязычные гости нашей страны могли посмеяться?
Almat:
оралманы"
оралманы"
вот было весело раньше - забиваешь в англоязычный поисковик Oralman, задаешь поиск по картинкам и выдаёт просто великолепный результат! Реакция англоязычных иностранцев на это слово тоже всегда веселила.
Теперь вот, придумали слово кандос. Какой логикой интересно руководствовались? Чтобы теперь франкоязычные гости нашей страны могли посмеяться?
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 15.10.20 - 12:59
Цитата-/вот было весело раньше - забиваешь в англоязычный поисковик Oralman, задаешь поиск по картинкам и выдаёт просто великолепный результат!/
Извращался на досуге?
Цитата-/Теперь вот, придумали слово кандос. Какой логикой интересно руководствовались? Чтобы теперь франкоязычные гости нашей страны могли посмеяться?/
Ты уже и это слово пробил ? И как? кайфово?)
Забей Китайское слово Hui и получай удовольствие )
Извращался на досуге?
Цитата-/Теперь вот, придумали слово кандос. Какой логикой интересно руководствовались? Чтобы теперь франкоязычные гости нашей страны могли посмеяться?/
Ты уже и это слово пробил ? И как? кайфово?)
Забей Китайское слово Hui и получай удовольствие )
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20260
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 15.10.20 - 16:36
Цитата:
Цитата:
Позвоню, я как-нибудь, свату своему.
Спрошу,его, что там на Кубе,
его жена, целым месяц - делала?
Где - работала?...
abaika95:
на Кубу ездили тоже не на пляжах отдыхать
на Кубу ездили тоже не на пляжах отдыхать
Цитата:
abaika95:
либо работать)
либо работать)
Позвоню, я как-нибудь, свату своему.
Спрошу,его, что там на Кубе,
его жена, целым месяц - делала?
Где - работала?...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9642
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 15.10.20 - 19:01
Ну что тут ещё обсуждать.
Казахский-государственный.
Русский - наравне, без всяких исключений.
По закону.
В обиходе-русский главный.
По факту.
Казахский-наравне.
[Исправлено: alex_60, 15.10.2020 - 19:34]
Казахский-государственный.
Русский - наравне, без всяких исключений.
По закону.
В обиходе-русский главный.
По факту.
Казахский-наравне.
[Исправлено: alex_60, 15.10.2020 - 19:34]
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 15.10.20 - 19:27
Я думал мы уже закончили обсуждение, но после последнего заявления прийдется начать по новой
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 15.10.20 - 19:47
Цитата-/, но после последнего заявления прийдется начать по новой/
Начинайте,все посмотрим)
Начинайте,все посмотрим)
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 15.10.20 - 19:56
Цитата:
Наравне только для гос учреждений. Для частных компаний там ваще ниче не понятно.
alex_60:
Русский - наравне, без всяких исключений. По закону.
Русский - наравне, без всяких исключений. По закону.
Наравне только для гос учреждений. Для частных компаний там ваще ниче не понятно.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9642
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 15.10.20 - 19:59
Цитата:
Там на гос языке не разговаривают.
Русский, только.
maxsaf:
Для частных компаний там ваще ниче не понятно.
Для частных компаний там ваще ниче не понятно.
Там на гос языке не разговаривают.
Русский, только.
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 15.10.20 - 20:00
Цитата-/Наравне только для гос учреждений. Для частных компаний там ваще ниче не понятно./
Эх скучно,одно и тоже по пятому кругу.....
Эх скучно,одно и тоже по пятому кругу.....
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 15.10.20 - 20:01
Цитата:
Кто решает, есть ли необходимость? Организация или потребитель, который обратился в эту организацию? Или каждый работник этой организации решает это для себя?
В работе негосударственных организаций используются государственный и, при необходимости, другие языки.
Кто решает, есть ли необходимость? Организация или потребитель, который обратился в эту организацию? Или каждый работник этой организации решает это для себя?
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 15.10.20 - 20:05
Цитата:
Ответы государственных и негосударственных организаций на обращения граждан и другие документы даются на государственном языке или на языке обращения.Чё за или? На чье усмотрение, организации или гражданина, ждущего ответ? Неужели трудно было добавить после точки "на усмотрение самой организации" или "на выбор обратившегося"
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 27
|Зарегистрированные пользователи: maxsaf
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать