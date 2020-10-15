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Президент Кыргызстана уходит в отставку
Президент Кыргызстана уходит в отставку
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40122
Президент Кыргызстана уходит в отставку
Отправлено: 15.10.20 - 14:23
"К сожалению, агрессия не утихает, требование моей немедленной отставки продолжается. Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту. В этом случае прольется кровь, это неизбежно", - говорится в обращении Жээнбекова.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 1809
Президент Кыргызстана уходит в отставку
Отправлено: 15.10.20 - 14:23
мужЫк! Достойный пример некоторым другим диктаторам, цепляющимся за власть десятилетиями!
[Исправлено: юля елиссева, 15.10.2020 - 14:25]
[Исправлено: юля елиссева, 15.10.2020 - 14:25]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13244
Президент Кыргызстана уходит в отставку
Отправлено: 15.10.20 - 14:42
Ну теперь посмотрим - успокоится ли народ. Очень сомневаюсь. Теперь борьба за власть руками простого народа будет ещё сильней. Гражданская война у них на пороге.
[Исправлено: Victor Yang, 15.10.2020 - 14:44]
[Исправлено: Victor Yang, 15.10.2020 - 14:44]
Re: Президент Кыргызстана уходит в отставку
Отправлено: 15.10.20 - 14:47
Рохля....царь Николашка ушел после него страна развалилась, Горбачь ушел после него страна развалилась,недавний пример Янукович ушел после него тоже война и кровь,так просто не бывает что бы кровь не проливать,она всеровно прольётся,вопрос в колличестве а тут народ выбирал себе президента а их законно избранный президент бросил народ на произвол судьбы,бросил на съедение бандам и группировкам,рохля и есть
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 05.07.13
- Сообщений:
- 3032
Re: Президент Кыргызстана уходит в отставку
Отправлено: 15.10.20 - 14:59
Цитата:
так же законно как и у нас? Или в РФ или а РБ? Если так же, то народ правильно сделал.
abaika95:
а тут народ выбирал себе президента а их законно избранный президент бросил народ
а тут народ выбирал себе президента а их законно избранный президент бросил народ
так же законно как и у нас? Или в РФ или а РБ? Если так же, то народ правильно сделал.
Президент Кыргызстана уходит в отставку
Отправлено: 15.10.20 - 15:14
Цитата-/так же законно как и у нас? Или в РФ или а РБ? Если так же, то народ правильно сделал./
Пока большинство поддерживает президента всё законно,никто силой власть в наших республиках не узурпировал,как раз наоборот,дикое меньшинство лезет во власть и пытается преподнести себя народом а по факту они узурпаторы
Если посмотрим на примере РБ то всё как раз так и есть
Пока большинство поддерживает президента всё законно,никто силой власть в наших республиках не узурпировал,как раз наоборот,дикое меньшинство лезет во власть и пытается преподнести себя народом а по факту они узурпаторы
Если посмотрим на примере РБ то всё как раз так и есть
Президент Кыргызстана уходит в отставку
Отправлено: 15.10.20 - 16:00
Цитата:
Мог бы, в Библиотеку - перейти...
abaika95:
а их законно избранный президент бросил народ на произвол судьбы,б
а их законно избранный президент бросил народ на произвол судьбы,б
Мог бы, в Библиотеку - перейти...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1038
Re: Президент Кыргызстана уходит в отставку
Отправлено: 15.10.20 - 16:21
Цитата:
Народ - это, в принципе СТАДО баранов. Абайку можно уважать или не уважать, но тут он ПРАВ: кто послушал этот самый народ в 1991 году - НИКТО; всё решает "агрессивное" и воинствующее настроенная и , наверное, неплохо оплаченное, меньшинство. И в октябре 1917 году и в августе 1991 году и в октябре 1993 году в России жизнь на многие годы решило всё то же агрессивное меньшинство и как пастух своё стадо, повело за собой весь остальной народ. Народ, в массе своей БЕЗМОЛСТВОВАЛ, наблюдал со стороны, был занят своими насущными делами.
По мне: не надо что бы у нас было как в Беларуси, Киргизий, Украине - пусть президенты ( и первый и второй) уходят ЕСТЕСТВЕННЫМ путём и таким же естественным путём происходит их смена.
Как говориться: худой мир - лучше доброй войны.
Сергей_я:
то народ правильно сделал.
то народ правильно сделал.
Народ - это, в принципе СТАДО баранов. Абайку можно уважать или не уважать, но тут он ПРАВ: кто послушал этот самый народ в 1991 году - НИКТО; всё решает "агрессивное" и воинствующее настроенная и , наверное, неплохо оплаченное, меньшинство. И в октябре 1917 году и в августе 1991 году и в октябре 1993 году в России жизнь на многие годы решило всё то же агрессивное меньшинство и как пастух своё стадо, повело за собой весь остальной народ. Народ, в массе своей БЕЗМОЛСТВОВАЛ, наблюдал со стороны, был занят своими насущными делами.
По мне: не надо что бы у нас было как в Беларуси, Киргизий, Украине - пусть президенты ( и первый и второй) уходят ЕСТЕСТВЕННЫМ путём и таким же естественным путём происходит их смена.
Как говориться: худой мир - лучше доброй войны.
Президент Кыргызстана уходит в отставку
Отправлено: 15.10.20 - 17:47
Цитата:
Ногами - вперёд? Тогда они не уходят, их выносят...
ACROS:
пусть президенты ( и первый и второй) уходят ЕСТЕСТВЕННЫМ путём
пусть президенты ( и первый и второй) уходят ЕСТЕСТВЕННЫМ путём
Ногами - вперёд? Тогда они не уходят, их выносят...
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