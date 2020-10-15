Отправлено: - 16:21

Сергей_я:

то народ правильно сделал.

Цитата:Народ - это, в принципе СТАДО баранов. Абайку можно уважать или не уважать, но тут он ПРАВ: кто послушал этот самый народ в 1991 году - НИКТО; всё решает "агрессивное" и воинствующее настроенная и , наверное, неплохо оплаченное, меньшинство. И в октябре 1917 году и в августе 1991 году и в октябре 1993 году в России жизнь на многие годы решило всё то же агрессивное меньшинство и как пастух своё стадо, повело за собой весь остальной народ. Народ, в массе своей БЕЗМОЛСТВОВАЛ, наблюдал со стороны, был занят своими насущными делами.По мне: не надо что бы у нас было как в Беларуси, Киргизий, Украине - пусть президенты ( и первый и второй) уходят ЕСТЕСТВЕННЫМ путём и таким же естественным путём происходит их смена.Как говориться: худой мир - лучше доброй войны.