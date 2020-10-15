Отправлено: - 10:32

Но где грань между





Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=744&storyid=26438&1602736017 Из объяснений сотрудников отдела архитектуры так и не удалось понять, что они считают архитектурным стилемИсточник:

Цитата:В Казахстане очень много еще таких количественно-качественных непоняток.Цитата:Вот и это тоже. Около ЦУМа в доме на первом этаже - разные входные группы на коммерческих помещениях. О каком стиле может идти речь? Стиль есть в мкр Аэропорт (панельки разноцветные), немного начал появляться на домах, где облицовывают горючим пенопластом группой горючести Г1 (я надеюсь. Сейчас это разрешено). А в целом архитектурного стиля как такового нет. Начинать, конечно, надо, но не с баннеров и не со штрафов.