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≡ «Вы хотите однотонную, скучную, как в СССР»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40121
«Вы хотите однотонную, скучную, как в СССР»
Отправлено: 15.10.20 - 09:59
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Рабочая группа по вопросу начисления налога на рекламу, созданная по поручению акима Костаная, 8 октября провела первое заседание на базе филиала НПП «Атамекен». С первой же встречи представители бизнеса и городского отдела архитектуры не смогли найти общее понимание главного вопроса - что вообще считается рекламой?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5428
Re: «Вы хотите однотонную, скучную, как в СССР»
Отправлено: 15.10.20 - 09:59
#1
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Цитата-/Вы хотите, чтобы у нас была вывеска однотонная, скучная, как в СССР/



Да,я лично хочу
Потому что информационный шум и мусор состоящий из аляповатых вывесок и объявлений на фасадах очень мешает и дизерентирует в городском пространстве это вам любой Варламовист скажет)

Яркая вывеска ещё не признак того что ваша парикмахерская хорошая) во всем должен быть вкус и стиль
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13244
Re: «Вы хотите однотонную, скучную, как в СССР»
Отправлено: 15.10.20 - 10:32
#2
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Цитата:
Но где грань между

В Казахстане очень много еще таких количественно-качественных непоняток.
Цитата:
Из объяснений сотрудников отдела архитектуры так и не удалось понять, что они считают архитектурным стилем

Источник:

Вот и это тоже. Около ЦУМа в доме на первом этаже - разные входные группы на коммерческих помещениях. О каком стиле может идти речь? Стиль есть в мкр Аэропорт (панельки разноцветные), немного начал появляться на домах, где облицовывают горючим пенопластом группой горючести Г1 (я надеюсь. Сейчас это разрешено). А в целом архитектурного стиля как такового нет. Начинать, конечно, надо, но не с баннеров и не со штрафов.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1037
Re: «Вы хотите однотонную, скучную, как в СССР»
Отправлено: 15.10.20 - 13:32
#3
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Цитата://А как и кто определит облик города?//

Как кто, он откуда этот Троян, с Марса прилетел что ли: У нас ВСЁ и ВСЯ определяет АКИМ. И эстетичность и этичность облика областного центра определяет АКИМ - больше никто, да и некому.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13244
«Вы хотите однотонную, скучную, как в СССР»
Отправлено: 15.10.20 - 14:01
#4
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Цитата:
ACROS:
У нас ВСЁ и ВСЯ определяет АКИМ.

А должен делать главный архитектор города.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1809
Re: «Вы хотите однотонную, скучную, как в СССР»
Отправлено: 15.10.20 - 14:16
#5
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На прошлой неделе в лицевом счете в личном кабинете отобразилось, что денежка за рекламу вернулась. Написала в личном кабинете заявление на возврат денег на счет. В ответ - "заявление не принято. Причина - ошибка валидации". Обратилась за помощью к профессиональному бухгалтеру. Три попытки и все три раза отказ, с той же самой формулировкой.
Неужели не хотят денежку вернуть?
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