Отправлено: - 12:54

От акимата поступали разные ценовые предложения - от 1,5 млн до 3 млн тенге. Я не против продажи.

Цитата:Егор это не разные ценовые предложения. Думай Егор, думай. Акимат тебе дал подсказку.