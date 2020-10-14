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Куда исчезла скульптура "Тобольский мыслитель" из центра Костаная?
Куда исчезла скульптура "Тобольский мыслитель" из центра Костаная?
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