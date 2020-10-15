Прогноз на 5 дней
небольшая облачность+17°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 21% влажность
  • З, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Чтобы в два счета не остаться без полей
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40120
Чтобы в два счета не остаться без полей
Отправлено: 15.10.20 - 13:20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще, пакет основных изменений - уже в мажилисе парламента. По процедуре продвижения законопроекта это выход на финишную прямую. В то же время несколько вопросов, которые не первый день и даже год являются дискуссионными, остаются открытыми.
Читать статью

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1037
Re: Чтобы в два счета не остаться без полей
Отправлено: 15.10.20 - 13:20
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://..... Для нас нормальное КХ начинается с 500 тыс. га и выше.../

Очевидно опечатка, нормальное КХ начинается с 500 га и выше. 500 тыс.га и выше - это высшая лига, типа "Олжа" и тому подобное.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: Victor Yang, юля елиссева

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
- 36 Queries | 60 Files Loaded: 571.94 Ko | Raw HTML: 68.89 Ko -