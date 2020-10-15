Отправлено: - 13:20

Вообще, пакет основных изменений - уже в мажилисе парламента. По процедуре продвижения законопроекта это выход на финишную прямую. В то же время несколько вопросов, которые не первый день и даже год являются дискуссионными, остаются открытыми.