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≡ Куда исчезла скульптура "Тобольский мыслитель" из центра Костаная?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40120
Куда исчезла скульптура "Тобольский мыслитель" из центра Костаная?
Отправлено: 14.10.20 - 12:54
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О том, что скульптура теперь стоит на газоне возле частного дома по пр. Абая, сообщила на своей странице в Instagram жительница Костаная Ольга МАРТЕНС. Автор скульптуры "Тобольский мыслитель" Егор КИСЛИЦЫН назвал нам причину переезда.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9784
Re: Куда исчезла скульптура "Тобольский мыслитель" из...
Отправлено: 14.10.20 - 12:54
#1
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Цитата:
От акимата поступали разные ценовые предложения - от 1,5 млн до 3 млн тенге. Я не против продажи.

Егор это не разные ценовые предложения. Думай Егор, думай. Акимат тебе дал подсказку.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6993
Куда исчезла скульптура "Тобольский мыслитель" из центра Костаная?
Отправлено: 14.10.20 - 13:03
#2
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Скульптура хорошая, запоминающаяся... В центе города и на обочине дороги конечно ей не место.
Берег Тобола, где и найдена была фигурка, были бы в тему...
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
605
Re: Куда исчезла скульптура "Тобольский мыслитель" из...
Отправлено: 14.10.20 - 13:06
#3
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Цитата:

От акимата поступали разные ценовые предложения

ну вообще 1,5 а так 3.
30% НДГс нужно же учесть. (налог на добавленную греческую стоимость 8-) )
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1807
Куда исчезла скульптура "Тобольский мыслитель" из центра Костаная?
Отправлено: 14.10.20 - 13:09
#4
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Я грешным делом думала что оригинал скульптуры хранится в музее и был сделан неизвестным нам скульптором в глубокой древности, а в центре города стояла лишь увеличенная копия, которую прозвали - "мужЫк смотрит телевизор".
Предлагаю увеличенную копию поставить напротив областного акимата, там где раньше был памятник Ленину. Пусть древний мыслитель бдит, за тем, какие дела творят временщики от власти, на тобольской земле, спустя тысячелетия.

[Исправлено: юля елиссева, 14.10.2020 - 13:10]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5426
Re: Куда исчезла скульптура "Тобольский мыслитель" из...
Отправлено: 14.10.20 - 13:30
#5
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Цитата-/Егор это не разные ценовые предложения. Думай Егор, думай. Акимат тебе дал подсказку./



Нет это как раз,разные ценовые предложения)





Цитата-/Я грешным делом думала/


Ты уже из еврейской армии вернулся чтобы думать тут?)




Цитата-/дела творят временщики от власти/

Ещё раз,ты хочешь чтобы они сидели вечно в своих креслах?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4162
Re: Куда исчезла скульптура "Тобольский мыслитель" из...
Отправлено: 15.10.20 - 13:15
#6
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Боже мой, как похож на моего приятеля Сергея Максимова, он увидит засудит
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1854
Куда исчезла скульптура "Тобольский мыслитель" из центра Костаная?
Отправлено: 15.10.20 - 13:22
#7
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Цитата:
сайлау курманов:
Боже мой, как похож на моего приятеля Сергея Максимова

Да? А мне кажется на Валуева больше похож. :-o
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